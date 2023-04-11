«Это самая близкая к населению власть». В Екатеринбурге изменили схему выборов в гордуму

Теперь в городской думе будет меньше партийных членов и больше — избранных по одномандатным округам. Нововведения DK.RU прокомментировал Аркадий Чернецкий.

Дума Екатеринбурга утвердила новую схему выборов. Решение на пленарном заседании 11 апреля поддержали 27 депутатов, четверо выступили против, один воздержался.

Согласно поправкам в Устав города, дума теперь будет формироваться по иным принципам: 25 человек будут избираться по одномандатным округам, десять — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Вместо одного вице-спикера в думе будет два, один из них — в статусе первого заместителя председателя. В ближайшее время депутатам нужно будет утвердить новую нарезку одномандатных округов, предложенную облизбиркомом.

Глава Екатеринбурга в 1992–2010 гг., а сейчас — первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий так прокомментировал DK.RU принятые изменения:

— Еще при создании Устава города в 90-е годы мы принимали схему с формированием гордумы по одномандатным мажоритарным округам. Я всегда считал, что на местном уровне выборы должны носить преимущественно мажоритарный характер. Нужно в представительном органе иметь депутатов, которые избираются от округов, которые знают свой район, свой округ и которых знают люди.

Это самая близкая к населению власть, и она должна находиться в постоянном контакте с жителями. Большая политика и законотворчество делаются на государственном и региональном уровнях, а на местном уровне в основном решаются повседневные задачи и проблемы людей. Принятое сегодня решение, после которого в Екатеринбурге абсолютное число депутатов будут избираться по одномандатным округам, я считаю правильным.

— С учетом специфики Екатеринбурга также считаю правильным тот факт, что городские власти пошли на сохранение определенной части депутатов, избираемых от политических партий. Это такое компромиссное, но мудрое, на мой взгляд, решение — учитывая традиционно высокую политизированность значительной части жителей нашего города. Хотя во всех остальных городах Свердловской области выборы в местные органы власти от партий не проводятся, — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Напомним, ранее DK.RU писал, что Заксобрание Свердловской области согласовало новый принцип формирования Екатеринбургской городской думы за полгода до выборов.

До настоящего момента действовал смешанный принцип формирования муниципального органа. 18 депутатов выбирали по одномандатным округам — то есть жители каждого микрорайона голосовали за конкретного человека, который будет представлять их интересы. Еще 18 депутатов проходили по спискам — партии получали количество мандатов, пропорциональное количеству голосов за них, и распределяли эти мандаты между своими кандидатами.

Выборы нового созыва гордумы пройдут в сентябре 2023 г. Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в настоящий момент поводов для переноса или отмены намеченных на 2023-2024 гг. избирательных кампаний в России нет.