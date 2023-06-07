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Верх-Исетский пляж благоустроят и построят рядом с ним новый ЖК

Верх-Исетский пляж благоустроят и построят рядом с ним новый ЖК
Иллюстрация: DK.RU

Развивать территорию между улицами Фролова и Кирова будет компания «Астра». Для определения концепции застройщик объявил конкурс между ведущими архитектурными бюро города.

#НОВОСТИ

Архитектурное бюро «Старт» выиграло конкурс на лучший проект застройки территории  вдоль визовского пляжа. Пока там расположен частный сектор. Застройщик «Астра» выкупил практически все эти дома.

Как пишет Justmedia.ru со ссылкой на Свердловскую организацию «Союза архитекторов России», проектом предусмотрено возведение единого стилобата, на котором появится несколько домов переменной этажности — 10-16 этажей. Всего застройщик планирует возвести около 80 тыс. кв. м. жилья. На береговой линии запланировано обустройство зон отдыха — там появится бассейн и причал для водного транспорта.

Между тем, в пресс-службе «Астра-Девелопмент» заявили, что предложенные проектные решения не являются окончательными:   

Набережная Верх-Исетского пруда является точкой притяжения горожан, и «Астра», совместно с городом прорабатывает различные варианты ее благоустройства. Поэтому и было принято решение привлечь архитектурное сообщество, чтобы рассмотреть перспективу развития набережной действительно широко и разносторонне. Но на сегодняшний день нет никаких согласованных проектных решений, соответственно, говорить о конкретных особенностях проекта рано.

В настоящее время проект планировки и проект межевания территории в границах Верх-Исетского пруда — улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта — западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 — Водонасосной находятся в стадии разработки. Затем он будет вынесен на общественное обсуждение.

Ранее DK.RU писал, что свердловские власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный». Район перспективной застройки находится в границах ул. Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережной Верх-Исетского пруда. Его общая площадь — 600 га. Сейчас в мэрии  составляют план общего развития ВИЗа-Правобережного, и предложенная архитекторами концепция станет его частью.

Автор: Елизавета Порошина
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