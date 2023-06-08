Меняем старое на новое: на рынке жилья Екатеринбурга снова актуальны программы Trade-In

Они позволяют улучшить жилищные условия и купить новую квартиру по выгодной цене. В некоторых компаниях по таким программам происходит до 40% сделок.

Сейчас, когда предложение на первичном рынке в Екатеринбурге растет, многие задумываются об улучшении жилищных условий. Одна из самых распространенных схем, которая позволяет это сделать — продажа старой квартиры и вложение полученных средств в покупку новой, более просторной и современной. На помощь таким покупателям приходят программы Trade-In, которые сегодня пользуются особой популярностью.

В чем преимущество этого механизма? Пока старое жилье продается, застройщик может забронировать для клиента понравившуюся квартиру по текущей цене на один месяц. А это значит, ему не нужно будет брать многомиллионные кредиты и переживать о том, останется ли приглянувшийся объект в продаже к тому моменту, когда он найдет покупателя на вторичную недвижимость.

Как рассказала DK.RU заместитель руководителя Департамента новостроек агентства недвижимости «Этажи» Мария Черноус, сегодня такие программы есть у 50% застройщиков. В некоторых крупных компаниях по этой схеме проходит около 40% сделок.

Часто застройщик оказывает содействие в продаже старого жилья своего клиента. Этим вопросом может заниматься отдел продаж вторичной недвижимости или партнерское агентство.

Иногда стоимость услуги включается в стоимость покупки будущей квартиры. Иногда клиент оплачивает продажу старого жилья самостоятельно. Есть застройщики, которые идут навстречу и компенсируют часть суммы, потраченной на услуги риелтора, или предоставляют скидку на квартиру. В этом случае клиенту даже удастся немного сэкономить, — объясняет Мария Черноус.

В этом году программу Trade-In запустил «Атлас Девелопмент». Как рассказала руководитель отдела продаж Мария Марапулец, застройщик готов помочь клиентам оценить имеющееся жилье и организовать его продажу:

Для этого нужно обратиться в отдел продаж и сообщить, что хотите воспользоваться программой Trade-In. После того как будет оформлена бронь на новую квартиру, к вам приедет специалист, который поможет оценить имеющееся жилье. Его стоимость вы после оценки обсудите со специалистами отдела продаж. Если недвижимость, которую вы решили продать, окажется дороже новой — часть суммы, выплаченную наличными, можно будет потратить на ремонт нового жилья или аренду, пока дом возводится. Если потребуется доплата — вы сможете оформить ипотеку с максимально комфортным платежом, имея большой первоначальный взнос.

Например, оформить бронь можно на квартиры в жилой экосистеме 4YOU, которая возводится недалеко от станции метро «Ботаническая». В жилом проекте будет четыре дома переменной этажности. Секции 1,2 и 4 застройщик уже ввел в эксплуатацию. Сейчас идут продажи третьей секции — она самая высокая в комплексе.

Четыре секции объединит общая пешеходная галерея с магазинами, кафе, салонами красоты. На первом этаже каждого дома будет авторское лобби, а также колясочные и лапомойки для собак. А в современном закрытом дворе будут детские площадки и инфраструктура для занятий спортом.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург,

ул. Белинского, 169 б/1;

ул. Московская, 249.

+7 (343) 286-88-86

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