Где занимаются спортом жители престижных жилых комплексов Екатеринбурга?

Лето — прекрасное время для тренировок на улице. Тем более что с каждым годом в городе появляется все больше удобных спортивных сооружений. Это заслуга и органов власти, и застройщиков.

Все больше жителей Среднего Урала переходит на здоровый образ жизни. А спорт — один из важнейших атрибутов ЗОЖ. По подсчетам министерства физкультуры и спорта Свердловской области, число систематически занимающихся жителей за 10 лет выросло на 32% — сегодня это каждый второй. Екатеринбург по этому показателю — в передовиках.

О том, что число горожан, занимающихся спортом, растет, говорят и сами спортсмены. Среди них — Надежда Котельникова. Три года назад она стала систематически заниматься бегом, а сегодня является постоянным участником полумарафонов, марафонов и соревнований по горному трейлраннингу.

Я несколько раз в неделю тренируюсь в парках и на стадионах. Кроме этого, передвигаюсь по городу на велосипеде. Вижу, что в Екатеринбурге действительно становится много бегунов и велосипедистов, — рассказывает спортсменка. — Я думаю, это связано с трендом на ЗОЖ. По своему окружению могу сказать, что сейчас люди после 27-30 лет, которые состоялись в социуме, начинают активнее заботиться о своем здоровье: переходят на здоровое питание, отказываются от алкоголя, вкладываются в тренировки с профессиональными тренерами. В городе востребованы и общедоступные площадки для занятий спортом, которые находятся во дворах и на территории парков. Здорово, что у горожан есть возможность бесплатно заниматься физкультурой в комфортных условиях рядом с домом.

Действительно, в Екатеринбурге появляется все больше общедоступных сооружений для занятий спортом. Так за последние три года силами городской администрации было построено 36 новых объектов — хоккейных кортов, площадок для занятия воркаутом и стритболом, универсальных площадок с искусственным покрытием.

Свой вклад в создание инфраструктуры для занятия массовым спортом вносят и застройщики. Так «Атлас Девелопмент» в своем флагманском проекте «Парк Столиц» в квартале ул. Московская — Циолковского — Айвазовского — Щорса обустраивает для жителей воркаут-зоны, площадки, где можно поиграть в баскетбол, футбол и волейбол, зону для занятий йогой. Для тех, кто предпочитает пробежки и занятия велоспортом, строятся беговая и велодорожка длиной более 500 метров. Все это предусмотрено проектом внутридворового пространства, которое занимает площадь 2 га.

Сейчас я готовлюсь к переезду в «Парк Столиц». На стадии выбора жилого комплекса для меня было важно, чтобы были условия для занятий спортом недалеко от дома. Пока строительство секций жилой экосистемы продолжается, для занятий доступна только часть беговой дорожки. Но думаю, что когда ее обустроят полностью, я смогу там тренироваться, — поделилась Надежда Котельникова.

Систематические занятия спортом — не единственный залог ЗОЖ. Важно правильно питаться и следить за состоянием своего здоровья.

Так, в жилой экосистеме «Парк Столиц» уже открылся магазин здорового питания и медицинский центр. Туда можно дойти по пешеходной галерее, не выходя за пределы дома. А для велосипедов оборудуют специальные стойки в подземном паркинге — в зоне, которая находится под постоянным видеонаблюдением.

В рамках концепции active design, когда дом стимулирует жителей на активный образ жизни, развивается еще один проект «Атлас Девелопмент» — жилая экосистема 4YOU, которая находится недалеко от метро «Ботаническая». Там во дворе также появятся беговая и велодорожка и площадки для занятий спортом на свежем воздухе.

Кстати, эти локации будут удобны и тем, кто предпочитает заниматься спортом в парках или в закрытых помещениях.

Так, от «Парка Столиц» можно за 10-15 минут доехать на велосипеде до Юго-Западного лесопарка и Парка имени 50-летия ВЛКСМ, а от экосистемы «4YOU» — до Парка Лесоводов России и ЦПКиО им. Маяковского. В пешей доступности от каждого из этих жилых проектов — около десятка спортивных клубов и бассейны. А жители «4YOU» также смогут заниматься на большой воркаут-площадке в Южном парке на ул. Фучика.

Как уже писал DK.RU, в жилой экосистеме «Парк Столиц» будет десять секций, которые объединит общая пешеходная галерея с различными заведениями и просторный двор с собственным водоемом. Строительство двух секций — «Лондон» и «Милан» — уже завершено. Возводятся еще два дома — «Токио» и «Гонконг», а недавно застройщик запустил продажи квартир в секциях «Дубай» и «Барселона».

Секции жилой экосистемы «4YOU» также будут объединены пешеходной галереей с магазинами, кафе, салонами красоты. Секции 1,2 и 4 уже введены в эксплуатацию. Оба проекта реализуются в соответствии с уникальным стандартом «Жилой экосистемы».

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

В материале использованы иллюстрации Елены Нефедовой, Надежды Котельниковой и «Атлас Девелопмент»

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