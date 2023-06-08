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Российскую сеть Adidas планируют купить FLO Retailing и Daher Group

Российскую сеть Adidas планируют купить FLO Retailing и Daher Group
Автор фото: Camilla Carvalho. Иллюстрация: Unsplash.com

Турецкая компания ранее приобрела активы Reebok и претендует также на покупку российского подразделения Decathlon. Закрытие сделки с Adidas ожидается к осени.

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

Турецкая сеть FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры с Adidas о покупке российского подразделения компании, они находятся на продвинутой стадии, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Ожидается, что стороны закроют сделку к осени. 

В Adidas не стали опровергать, что ищут покупателя на российскую сеть и ведут переговоры с двумя названными претендентами. Во FLO Retailing и Daher Group не прокомментировали ситуацию.

Представитель немецкой компании уточнил, что сейчас продолжается процесс сворачивания российского бизнеса, анонсированный в октябре 2022 г. 

Приоритет для Adidas сейчас — ответственный подход к процессу и поддержка сотрудников и партнеров, которых затрагивает это решение, — добавил он.

FLO Retailing вместе с ливанской Azadea Group также ведет переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России, писал DK.RU. Кроме того, в прошлом году турецкая компания купила российский бизнес Reebok, после чего переименовала ее магазины в SneakerBox.

 

 
Автор: Андрей Пермяков
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