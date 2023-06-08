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Верят в металлургию и «нефтянку», рискуют умеренно — итоги опроса свердловских инвесторов

Верят в металлургию и «нефтянку», рискуют умеренно — итоги опроса свердловских инвесторов
Иллюстрация: ru.freepik.com

События последних полутора лет на фондовом рынке не оказали существенного влияния на отношение инвесторов к акциям: в них вкладываются почти все респонденты. В иностранные бумаги — лишь 13%.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

УК ПСБ провела опрос среди 1,2 тыс. неквалифицированных инвесторов, в том числе из Свердловской области.  

Самым востребованным инструментом оказались акции: в них вкладываются почти все респонденты. Треть опрошенных (35%) держит в акциях 30–50% портфеля, а 6% — свыше 50% портфеля. Причем, за последний год 44% не изменили долю акций в своих портфелях, 13% ее незначительно увеличили.

У большинства опрошенных (56%) в портфелях акций преобладают бумаги российских компаний, 25% инвестируют исключительно в российские акции. Иностранные ценные бумаги предпочитают 13%, 6% опрошенных инвестируют исключительно в них. 

Самые популярные секторы среди держателей акций — финансовый (47%), металлургический (41%) и добывающий (41%). 18% выбирают бумаги компаний нефтяного сектора.

Опрос продемонстрировал преимущественно спокойное отношение инвесторов к риску, особенно не слишком высокому. Свыше половины опрошенных (59%) оценили свой портфель как «умеренный», а почти половина респондентов, инвестирующих в акции, предпочитают бумаги компаний второго эшелона (44%). Еще 19% держателей акций инвестируют в акции компаний третьего эшелона.

41% респондентов выбирает стратегии с низким уровнем риска. 37% предпочитают «голубые фишки».

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Автор: Виктория Говорковская
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