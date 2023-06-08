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В Кремле определились с предварительными сроками прямой линии Путина

В Кремле определились с предварительными сроками прямой линии Путина
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Мероприятие решили перенести на конец года: сначала предполагалось, что прямая линия может пройти летом, но сейчас решили дождаться определенности с ситуацией на фронте.

#ПУТИН#НОВОСТИ

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, по предварительным сведениям, планируют провести в ноябре-декабре 2023 г., пишет «Коммерсантъ». Изначально предполагалось, что она могла пройти даже летом, но пару недель назад стало понятно, что ждать ее не стоит, во всяком случае, пока не наступит определенность с ситуацией на фронте, говорит собеседник издания. 

Кроме того, желательно, чтобы прямая линия прошла до объявления президентских выборов, так как после начала кампании провести ее будет сложнее. Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 г., Совет федерации должен назначить их в период с 8 по 17 декабря. В Кремле подготовка к выборам уже идет, основного кандидата от власти будут продвигать по принципу «было-стало-будет»: в его рамках с 4 ноября 2023 по 24 апреля 2024 гг. на ВДНХ пройдет международная выставка-форум «Россия», на которой планируется «демонстрации важнейших достижений РФ». 

Путин пока не объявлял о своем участии в президентских выборах, скорее всего, он сделает это после ноября. 

Прямая линия Владимира Путина проводилась с 2001 г., но ее не было в 2020 г., во время пандемии коронавируса, и в 2022 г., то есть последний раз она была в 2021 г. Сейчас пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, то точных сроков проведения прямой линии нет, о них сообщат, когда наступит ясность. 

В прошлом году не было не только прямой линии, но и ежегодной большой пресс-конференции Путина, писал DK.RU.
Автор: Андрей Пермяков
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