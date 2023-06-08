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ФАС против «Евраза»: антимонопольщики сочли завышенными цены на колеса

ФАС против «Евраза»: антимонопольщики сочли завышенными цены на колеса
Иллюстрация: телеграм-канал ЕВРАЗ

В деле фигурируют «Евраз НТМК», «Евраз ТК» и «Выксунский металлургический завод» («ВМЗ»). Если антимонопольщики докажут вину компаний, последним придется заплатить штрафы.

#ФАС#НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении структур «Евраза» из-за необоснованного завышения цен на цельнокатаные колеса для железнодорожных вагонов в третьем квартале 2022 г.

Служба установила, что этот рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом АО «ВМЗ», АО «ЕВРАЗ НТМК» и ООО «ЕВРАЗ ТК» являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке, — отмечается в заявлении ФАС.

«Евраз» — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Kазахстане. 

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU о картеле «на миллиард, которого не было. Свердловское УФАС обвинило в сговоре в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов три компании — ООО «ЭнТиС-Учет», ООО «Мегаполис» и ООО «Компания «Капитал-Строй». Однако проиграло им в судах. 

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Автор: Виктория Говорковская
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