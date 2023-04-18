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После силовиков пришла ФАС: компанию Сергея Шмотьева обвинили в необоснованности цен

После силовиков пришла ФАС: компанию Сергея Шмотьева обвинили в необоснованности цен
Иллюстрация: ru.freepik.com

Участников рынка не устроили цены на пропант, устанавливаемые «Торговым домом «ФТК» (учредитель — компания «Форэс» Сергея Шмотьева). Федеральная антимонопольная служба вынесла ей предупреждение.

#ФАС#НОВОСТИ

В ФАС поступили обращения от участников рынка о том, что «Торговый дом «ФТК» в индивидуальном порядке назначает каждой компании цену на магнезиально-кварцевый пропант. Этот продукт используется в нефтедобывающей промышленности.

Антимонопольщики установили, что «Торговый дом «ФТК» занимает доминирующее положение на рынке. По закону, таким компаниям запрещено устанавливать различные цены на один и тот же товар.

Компании вынесли предупреждение о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства и обязали в течение 60 дней направить в ФАС проект торговой политики по реализации магнезиально-кварцевого пропанта. Если «Торговый дом «ФТК» не исполнит предупреждение, ведомство возбудит против него антимонопольное дело.

Пресс-служба «Торгового дома «ФТК» сообщила «Интерфакс», что компания считает претензию необоснованной, поскольку не является производителем пропантов и не может занимать «доминирующего положения на рынке». А цена на товар устанавливается в ходе конкурсных процедур, проводимых нефтяными компаниями-заказчиками. Итоговая стоимость зависит от многих факторов.

14 марта в компании «ФОРЭС» прошел обыск. Следственные действия проводили силовики из Москвы. Адвокат Михаил Зельдин, сообщил, что их визит связан с жалобой компании «Роснефть»: якобы «Форэс» продал ей товар по завышенной цене. 

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU о картеле «на миллиард, которого не было. Свердловское УФАС обвинило в сговоре в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов три компании — ООО «ЭнТиС-Учет», ООО «Мегаполис» и ООО «Компания «Капитал-Строй». Однако проиграло им в судах. 

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге разворачивается уголовный процесс в отношении бизнесмена Малика Гайсина. Он проходит обвиняемым по двум делам — о срыве гособоронзаказа и о злоупотреблении полномочиями. Предпринимателя отправили под домашний арест, его имущество, в том числе завод «Исеть», изъяли в пользу государства.

Адвокаты адвокатского бюро «LOYS» объяснили DK.RU, на каких правовых нормах базируются действия стороны обвинения и суда в отношении Малика Гайсина и его имущества.

Автор: Виктория Говорковская
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