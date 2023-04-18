После силовиков пришла ФАС: компанию Сергея Шмотьева обвинили в необоснованности цен

Участников рынка не устроили цены на пропант, устанавливаемые «Торговым домом «ФТК» (учредитель — компания «Форэс» Сергея Шмотьева). Федеральная антимонопольная служба вынесла ей предупреждение.

В ФАС поступили обращения от участников рынка о том, что «Торговый дом «ФТК» в индивидуальном порядке назначает каждой компании цену на магнезиально-кварцевый пропант. Этот продукт используется в нефтедобывающей промышленности.

Антимонопольщики установили, что «Торговый дом «ФТК» занимает доминирующее положение на рынке. По закону, таким компаниям запрещено устанавливать различные цены на один и тот же товар.

Компании вынесли предупреждение о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства и обязали в течение 60 дней направить в ФАС проект торговой политики по реализации магнезиально-кварцевого пропанта. Если «Торговый дом «ФТК» не исполнит предупреждение, ведомство возбудит против него антимонопольное дело.

Пресс-служба «Торгового дома «ФТК» сообщила «Интерфакс», что компания считает претензию необоснованной, поскольку не является производителем пропантов и не может занимать «доминирующего положения на рынке». А цена на товар устанавливается в ходе конкурсных процедур, проводимых нефтяными компаниями-заказчиками. Итоговая стоимость зависит от многих факторов.

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