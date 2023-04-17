Что общего у дел Малика Гайсина, братьев Магомедовых и Сергея Петрова — адвокаты «LOYS»

«Покушение на такие святые в гражданском праве институты, как право собственности, исковая и приобретательская давность, нас уже не удивляет», — говорит Денис Пучков. Предрешен ли исход дела Гайсина?

В марте стало известно, что гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин проходит обвиняемым по двум делам — о срыве гособоронзаказа и о злоупотреблении полномочиями. По версии Генпрокуратуры, Гайсин управлял предприятием, будучи депутатом Госдумы (с 1995 по 1999 гг.), что запрещено законом, и использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. Он якобы выдал займы подконтрольным компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Бизнесмена отправили под домашний арест, его имущество, в том числе завод «Исеть», стремительно изъяли в пользу государства.

DK.RU спросил у адвокатов адвокатского бюро «LOYS», на каких правовых нормах базируются действия стороны обвинения и суда в отношении Малика Гайсина и его имущества.

Денис Пучков, доктор юридических наук, адвокат, управляющий партнер «LOYS»:

— Мне бы сразу хотелось немного прояснить ситуацию и, как говорится, разобраться в понятиях. Утверждается, что «дело Малика Гайсина» связано с гособоронзаказом, однако это не совсем так. Исходя из открытых источников, на территории Свердловской области дело бизнесмена Гайсина на самом деле состоит из двух дел.

Первое является уголовным и расследуется по факту выдачи займов заводом «Исеть». По этому делу Гайсину предъявлено обвинение, Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Судебное разбирательство по существу еще только предполагается, будет оно или нет, зависит от результатов работы органов следствия. В настоящий момент расследованием занимаются следователи МВД России, но не исключено, что дело из-за особой значимости может быть передано прокурором в Следственный комитет России.

Согласно информации Свердловского областного суда (публикация от 29.03.2023), органами предварительного расследования Малик Гайсин обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ: злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. В последующем ряд СМИ написал, что обвинение изменено с ч. 1 ст. 201 УК РФ на более тяжкую статью — ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Вместе с тем в российском уголовном законе есть отдельная статья, связанная с государственным оборонным заказом: статья 201.1 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По данной статье обвинение Гайсину, судя по имеющимся данным, не предъявлялось.

Конечно, нельзя исключать, что интерес к фигуре Малика Гайсина и заводу «Исеть» как-то связан с гособоронзаказом, но в уголовно-правовой плоскости, как мы видим, претензии к нему сформулированы пока только как обвинение в общеэкономических преступлениях.

Дмитрий Корешников, заместитель управляющего партнера «LOYS»:

— Несмотря на отсутствие прямой связи между делом Гайсина и ст. 201.1 УК РФ, хотелось бы прояснить, что статья 201.1 появилась в Уголовном кодексе России еще в конце 2017 г. Под эту статью, в соответствии с разъяснениями Верховного суда России, подпадают, например, действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц осуществляет нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, если это повлекло общественно опасные последствия.

При этом в состав государственного оборонного заказа могут включаться научно-исследовательские, опытно-конструкторские или иные работы. Например, по созданию, модернизации вооружения, военной и специальной техники, утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, по уничтожению химического оружия, по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов, предназначенных для нужд обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Также в гособоронзаказ может включаться осуществление поставок определенных предметов для федеральных нужд. Например, вооружения, военной и специальной техники, сырья, материалов и комплектующих изделий, военного имущества, продовольственных и непродовольственных товаров.

Надо сказать, что статья 201.1 УК РФ уже применялась на практике, и за пять лет по ней вынесен ряд обвинительных приговоров.

Денис Пучков:

— На мой взгляд, вызвавшим огромный интерес является как раз второе, гражданское дело, по иску заместителя генерального прокурора об обращении в доход государства имущества, связанного с заводом «Исеть».

Как следует из открытых источников, основанием для таких требований послужило то, что, будучи депутатом Государственной думы Российской Федерации, Гайсин принимал участие в деятельности данного предприятия. По данному делу судебное разбирательство уже состоялось, и 23.03.2023 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокуратуры, что вызвало огромный резонанс.

Возмущение общественности связано как с необъяснимым покушением на такие святые в гражданском праве институты, как право собственности, исковая и приобретательская давность, а также процессуальные, а именно вопросы доказывания.

Однако данные действия Генеральной прокуратуры уже давно не удивляют нас как адвокатов, ведущих несколько аналогичных дел с 2020 г. в Приморском крае и Москве, где были предъявлены иски к бывшим высокопоставленным чиновникам региона и депутатам Государственной думы, детали которых мы не можем озвучить в силу действия адвокатской тайны.

Можно привести ряд других известных дел. Например, дело в отношении основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова о взыскании $750 млн и обращении в доход государства акций группы FESCO, изъятии акций Дальневосточного пароходства; дело основателя компании «Рольф» Сергея Петрова; дело экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова в сумме 32,5 млрд руб., полученных при продаже акций СИБЭКО; дело об изъятии и обращении в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО, владеющего портом «Бронка». Не говоря уже о всем известных делах экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ подполковника Кирилла Черкалина.

Вот и до Екатеринбурга дошло. Действительно, на примере дела бывшего депутата Государственной думы Сергея Петрова такой прецедент, как у Гайсина, уже создан.

Но самое ужасное в деле Петрова то, что все доходы были задекларированы и имущество приобретено на законные доходы от предпринимательской деятельности в период до избрания на должность депутата.

Продолжение темы — в следующей публикации.