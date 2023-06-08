Глава МВД уволил двух высокопоставленных силовиков из-за массового отравления «сидром»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» Алексея Ремнева из-за массового отравления жителей алкогольным напитком «Мистер сидр». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники МВД проверили множество магазинов и складов, цепочки поставок сырья для изготовления алкогольных напитков предпринимателю, которого подозревают в выпуске смертельно опасной продукции. Оказалось, что со склада самарского ФКУ была украдена спиртосодержащая жидкость — партия хранилась там с 2012 г., после изъятия во время проверки. За ее кражу задержали двоих жителей Самары, а также сержанта полиции, охранявшего склад, — он пропустил злоумышленников на его территорию.

По данным Минздрава, от отравления суррогатным сидром погибли 30 человек, 96 находятся в больницах. Большинство умерших приходится на Ульяновскую область — 21 человек. О массовом отравлении стало известно 5 июня: речь шла о напитке самарского предприятия «Анди», сообщал DK.RU. Эксперты указывали, что его продукция не имеет отношения ни к пивному напитку, ни к сидру, а фактически является слабоалкогольным коктейлем.

Экспертиза показала, что в напитке «Мистер сидр» есть примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и арестовали до 4 августа. Вину он не признает.