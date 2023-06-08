Производитель Vans и The North Face закроет розницу в РФ и займется оптовыми поставками

Такое решение позволит компании не нести риски розничной торговли, но в то же время поддержать известность собственных брендов и сохранить обороты бизнеса.

Американская компания VF Corporation (производитель обувь Vans, одежду The North Face и др.) закроет свои магазины в России, а местное подразделение переведет на оптовые поставки. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в отчетности российской структуры VF Corporation — ООО «ВФ Си-Ай-Эс». Последние магазины Vans в России были закрыты весной 2023 г.

VF Corporation решила развивать розничную сеть Vans в России в 2020 г., компания выкупила т очки под этим брендом у своего франчайзи A3 Retail Group. После начала СВО в марте 2022 г. компания приостановила работу розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи.

Переориентация российского бизнеса на оптовые продажи — компромиссный вариант, который дает компании возможность поддержать известность собственных брендов через представленность в мультибрендовых сетях и сохранить обороты бизнеса, считает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Кроме того, такая модель позволяет разделить риски: производитель отвечает за товар, а оптовый покупатель — за сбыт, говорит директор инфраструктурного ритейла и представления интересов арендаторов CORE.XP Евгения Прилуцкая.

По данным Nikolliers на конец 2022 г, из России ушли международные ритейл-холдинги с 23 брендами, а 25 международных сетей с 27 марками остаются в режиме «на паузе», оставляя свои магазины закрытыми. Еще 22 компании, управлявшие 31 брендом, продали российский бизнес.

Среди активных покупателей — турецкая компания FLO Retailing. Она приобрела магазины Reebok, которые открылись под названием Sneaker Box и работают по мультибрендовой модели. Кроме того, турецкий ритейлер вместе с ближневосточной Daher Group претендует на покупку российской сети Adidas и заинтересован в приобретении Decathlon, писал DK.RU.