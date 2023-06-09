Шахтеры Мариинского прииска устроили забастовку под землей

Причиной акции протеста стали слухи о грядущем массовом сокращении на предприятии. В «Ростехе» действия сотрудников назвали саботажем. Переговоры продолжаются.

О непростой ситуации в поселке Малышева Свердловской области стало известно вчера, 8 июня. На поверхность отказались подниматься более 80 шахтеров «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» ГК «Ростех»). Они потребовали проверить руководителя предприятия, который, по их информации, в одностороннем порядке принял решение о закрытии стратегического предприятия.

Информацию о забастовке прокомментировали в пресс-службе «Ростеха». Там отметили, что недовольство сотрудников вызывают планы развития прииска, которые предусматривают, что шахта будет законсервирована, а предприятие перейдет на открытый способ добычи. Разговоры о масштабных сокращениях в госкорпорации назвали провокацией:

Все, что сегодня делается на прииске, а это миллиардные инвестиции, полученные лицензии и разработанные инвестпроекты, направлено на улучшение его экономики. Необходимо снизить издержки, перейти на современные технологии и дать экономике бериллий — это стратегическая задача. От экономической устойчивости предприятия зависят рабочие места и доходы людей. Мы думаем о наших сотрудниках и делаем все, чтобы они не остались без работы.

Вечером по поручению губернатора в поселок Малышева выехал глава департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов. Он рассказал 66.RU, что речи о том, что шахтеры в одночасье потеряют работу, не идет, тем не менее департамент начал искать для сотрудников шахты новую работу:

Уже проведены предварительные переговоры с рядом потенциальных работодателей, в том числе крупнейшими холдингами. Заинтересованность в трудоустройстве сотрудников прииска есть. Они имеют высокую квалификацию, поэтому, уверен, будут востребованы. Будем адресно отрабатывать каждый случай.

Ночью телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что в шахте остаются 76 рабочих, 25 человек согласились подняться на поверхность после переговоров.

По данным Ura.ru, ночью к рабочим вылетели представители «РТ-Капитал», чтобы обсудить ситуацию. Предполагается, что переговоры пройдут сегодня утром.

Мариинский прииск — единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата. Он используется в оборонной промышленности, атомной энергетике и космической отрасли.

Ранее DK.RU писал, что «Ростех» намерен построить новый завод на территории Малышевского месторождения изумрудов. Предприятие будет специализироваться на обогащении добытых ископаемых. Кроме того, в течение трех лет будет проведена реконструкция и техническое перевооружение изумрудно-бериллиевого производства.