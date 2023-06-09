Систему господдержки МСБ перенастроят: от него нужны не просто производство, а технологии

За три года количество выдаваемых льготных кредитов малому и среднему бизнесу выросло в три раза, а объем помощи остался почти на таком же уровне.

Число льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2022 г. выросло более чем втрое по сравнению с 2020 г. — до 136,1 тыс. по сравнению с 42,3 тыс. шт., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Корпорации МСП. При этом в денежном выражении объем льготного кредитования вырос гораздо меньше: с 1,29 трлн руб. до 1,31 трлн руб.

Господдержкой покрыто 23% объема кредитов МСП в приоритетных отраслях и 35% их количества. Расширяется также региональное покрытие льготных кредитов: в Северо-Кавказском федеральном округе оно выросло на 25% к 2020 г., в Дальневосточном — на 21%.

Во многом льготное кредитование малого и среднего бизнеса растет за счет «зонтичного механизма», подчеркнул директор Корпорации МСП Александр Исаевич: корпорация берет на себя выполнение до 50% обязательств заемщика по кредиту, если он не сможет их выполнить.

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Но дальнейший рост количества получателей господдержки вряд ли возможен: это сократит объем помощи, который будет приходиться на одну компанию. Кроме того, характер господдержки МСП во многом связан с задачами, выполнение которых власти ожидают от малого и среднего бизнеса. Теперь государство видит в МСП поставщиков не только товаров, но и технологий, так что господдержку ждет перенастройка, которая сможет вовлечь предприятие в заявленное «Концепцией технологического развития» построение технологического суверенитета.