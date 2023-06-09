Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре он ее повысит

Кредитная активность остается на высоком уровне, экономика также растет быстрее ожиданий регулятора. Однако проинфляционные риски усиливаются, а экономический рост сдерживается нехваткой кадров.

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% — она остается неизменной с сентября 2022 г. Однако регулятор предупредил, что из-за усиления проинфляционных рисков допускает повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценке на 5 июня годовая инфляция составляет 2,6% после 2,3% в апреле, а по итогам года она вырастет до 4,5-6,5%, ожидает ЦБ. Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли.

Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом связано с восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля, — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными, но несколько смягчились. Смягчились также неценовые условия банковского кредитования, что во многом связано с повышением банками оценок кредитного качества заемщиков и способствовало активному росту кредитования как в корпоративном, так и розничном сегменте.

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ЦБ указал, что экономическая активность растет быстрее, чем он сам предполагал в апрельском прогнозе, и это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса и поддерживает позитивные деловые настроения предприятий. В то же время расширение производства в основном ограничено дефицитом кадров: во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, и рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.