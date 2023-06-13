«Скоро BIM-технологии в стройке станут таким же обычным делом, как станки ЧПУ на заводах»

Андрей Белькевич — о том, зачем нужны программные решения для работы с цифровыми моделями и способны ли российские айтишники заменить на рынке зарубежных вендоров.

Последние годы девелоперы и проектные организации активно переводят свои процессы в «цифру» и заменяют бумажные чертежи информационными моделями будущих зданий. Для создания моделей и работы с ними необходимо специальное программное обеспечение. По оценкам директора компании «Тангл» Андрея Белькевича, сегодня рынок BIM-технологий ежегодно растет на 15–25%.

В 2020 г. «Тангл» разработала облачную платформу для управления BIM-данными, которой в настоящий момент пользуется более 50 государственных и частных компаний, участвующих в строительстве и реконструкции различных объектов. На прошедшем в Сочи конкурсе Urban Awards компания победила в номинации «Инновация года: IT-решение в сфере девелопмента».

В интервью DK.RU Андрей Белькевич рассказал, как BIM-технологии повлияют на строительную отрасль и что сейчас тормозит процесс их внедрения.

Андрей, расскажите, как возникла идея создания собственного продукта для управления данными BIM-моделей?

— Я работаю в сфере BIM с 2008 г. и пять лет назад основал компанию BIM-Cluster, которая стала предоставлять консалтинговые услуги заказчикам, застройщикам и проектировщикам и помогала им внедрять в работу BIM-технологии. Мы много взаимодействовали с клиентами, адаптировали для них какие-то решения, писали приложения на основе популярных платформ. В какой-то момент стало понятно, что решений, которые бы полноценно воплощали идею BIM и обеспечивали непрерывный процесс работы с данными на разных этапах, нет. И возникла идея написать такую программу самостоятельно.

Первая версия tangl стала уникальным торговым предложением внутри нашей компании, которое усиливало консалтинговые продукты. Стали показывать клиентам эту разработку, собирать обратную связь. Убедившись, что продукт востребован, стали заниматься его развитием и создали для этого отдельную структуру.

Какие задачи решает ваша разработка?

— Tangl — это платформа управления данными строительных проектов на основе BIM-моделей. Когда мы работаем с BIM, возникают различные сценарии, и для того, чтобы решить эти задачи, мы разработали несколько сервисов.

Два основных — tangl control и tangl value. Первый используется для проверки качества и приемки информационных моделей, управления данными. Второй — для подсчета объемов и составления смет на разных этапах реализации проекта. Сервис может моментально пересчитать стоимость объекта, если изменить отдельные технико-экономические показатели или, например, планировки квартир.

Особенность tangl заключается в том, что он создан на основе наших собственных программных решений, независимых от зарубежных платформ. Более того: сегодня многие крупные застройщики — например, «Эталон» и «Самолет» — имеют собственные IT-подразделения и предпочитают создавать сервисы под себя. Наши решения можно не только встроить в IT-инфраструктуру, которую уже использует компания, но также улучшать и создавать на основе платформы tangl собственные программные продукты.

В строительных компаниях с BIM-моделями работают отдельные специалисты, или эти технологии доступны большинству сотрудников, причастных к подготовке проектов?

— Как правило, застройщики нанимают на работу BIM-менеджеров. Иногда это несколько специалистов, которые находятся в подчинении директора по IT. Иногда это самостоятельные структурные подразделения. Например, в «Атомстройкомплексе» самостоятельный BIM-департамент, который структурно не связан ни с проектным институтом, ни с IT, но при этом работает в тесной связке с айтишниками и реализует собственные проекты. Наверное, это идеальный вариант.

На федеральном уровне говорят, что в сфере информационного моделирования сейчас острая нехватка кадров. Минстрой даже заявлял, что до 2024 г. необходимо подготовить более 300 тыс. специалистов…

— Дефицит, действительно, есть. Но эта проблема решается. Сегодня практически в каждом вузе, где готовят специалистов для строительной сферы, созданы отдельные кафедры или программы магистратуры для подготовки кадров в сфере информационного моделирования. Такие образовательные проекты реализуются в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других крупных городах. Мы как разработчик программных решений сотрудничаем с этими вузами.

Также существуют программы переподготовки, куда компании отправляют своих представителей. Есть конкурсы строительных профессий. Например, мои партнеры из Санкт-Петербурга проводят всероссийский конкурс BimSkills, который собирает лучших молодых специалистов в сфере цифрового строительства.

Как внедрение BIM-технологий влияет на эффективность работы строительных и проектных компаний?

— Поделюсь результатами исследований, которые мы проводили.

Из-за больших временных затрат на техническую рутинную работу 90% проектов не укладываются в сроки. Кроме этого, 30% проектов превышают бюджет на 10-50%. Конечно, эти обстоятельства негативным образом влияют на отношения с инвесторами. Если автоматизировать процесс управления данными, негативные эффекты можно нивелировать.

Что касается эффекта от использования tangl, по нашим расчетам маржинальность проектов можно увеличить на 40%. В 14 раз сократить трудозатраты на проверку одного проекта, с одного месяца до одного дня уменьшить срок расчета смет. И, что очень важно, платформа дает возможность обнаруживать серьезные ошибки проекта до начала строительства.

Сейчас компании предпочитают использовать зарубежные программы для работы с BIM-моделями или на фоне санкций стали перестраиваться на отечественные решения?

— Конечно, с уходом западных вендоров, в частности, компании Autodesk, освободилась ниша, которую могут занять отечественные разработчики платформ. Однако, по моим ощущениям, пока около 80% компаний продолжают пользоваться собственными разработками на базе Autodesk.

В переходе на импортонезависимые программные решения сегодня в большей степени заинтересованы государственные органы и структуры. Для застройщиков в этом плане нет жестких ограничений — коммерческим компаниям неважно, на каком софте создается модель, — главное, чтобы с ней можно было эффективно работать.

Для нашей компании сложилась интересная ситуация. Во-первых, при создании собственного программного продукта у нас не было задачи конкурировать с иностранным софтом. Мы стремились создать дополнительную ценность. Например, предлагали более широкий функционал, чем софт для базовой проверки BIM-модели, существовавший на рынке. Поэтому сейчас нам нужно немного изменить свой подход, чтобы закрывать базовый функционал.

Во-вторых, за счет того, что мы сделали наши программные решения технически автономными, интерес к нашей платформе вырос. Например, мы подписали договоры с компанией «Эталон», стали работать с ГК «Росатом».

Как эта ситуация отразилась на ваших продажах?

— Переговоры в сфере BIM-технологий всегда ведутся долго. Поэтому реальные результаты того, как вырос спрос на наши продукты, мы увидели только в этом году. За первый квартал 2023 г. наш оборот оказался в три раза больше, чем за весь 2022 г.

Корректно ли говорить, что скоро BIM-технологии для строительных компаний станут таким же обычным делом, как станки с ЧПУ для производственников?

— Это то светлое будущее, к которому мы стремимся. Машиностроение прошло огромный путь для того, чтобы внедрить станки с ЧПУ и автоматизировать производственные процессы. Этому предшествовало принятие регламентов, описание процессов. Аналогичный путь предстоит пройти и строительной сфере.

Насколько я осведомлен, сейчас программные решения для работы с BIM-моделями могут затрагивать только несколько бизнес-задач. Единого продукта, который бы мог объединить процессы от подготовки проекта до ввода объекта в эксплуатацию, на рынке пока нет. Но рынок BIM-технологий стремительно растет, каждый год увеличивается на 15–25%. Поэтому, возможно, скоро мы увидим такие кейсы.

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