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Компания «Сима-ленд» выкупила складские помещения в Подмосковье

Компания «Сима-ленд» выкупила складские помещения в Подмосковье
Иллюстрация: pixabay.com

Имущество обанкротившейся год назад сети магазинов с детскими товарами продавали за 235 млн руб., уральская компания выкупила оборудование и мезонинную конструкцию в три раза дешевле.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Компания «Сима-ленд» выкупила на торгах имущество разорившейся сети магазинов с товарами для детей. Имущество ООО «Опт Торг» продавалось на торгах, за складскую конструкцию в Подмосковье в рамках дела о банкротстве «Сима-ленд» заплатила 70,5 млн руб., снизив начальную стоимость в три раза.

Уральская компания приобрела стеллажное оборудование и мезонинную конструкцию в логопарке «Быково» в Раменском районе Подмосковья. Изначально это имущество пытались продать за 235 млн руб.

Ранее «Сима-ленд» арендовала складские помещения в логопарке, договор об аренде 42,2 тыс. кв.м. на пять лет был подписан осенью 2022 г.

ООО «Опт Торг» — юридическое лицо сети детских магазинов «Дочки-сыночки», которая была год назад признана банкротом, долги компании составляли более 200 млн руб.

Ранее на DK.RU: Не только продавать, но и строить. Симановский зарегистрировал компанию «Сима-строй»

Автор: Александра Клименко
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