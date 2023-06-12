Телефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по России

Число звонков от якобы сотрудников банков, правоохранительных органов и так далее в области выросло по сравнению с прошлым годом. Жертв злоумышленники подстерегают в том числе и в мессенджерах.

Доля свердловчан, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, в первом квартале 2023 г. достигла 34%. В «Лаборатории Касперского» изданию «Ъ-Урал» рассказали, что это на 6% больше показателей первого квартала 2022 г. и на 5% выше среднего показателя по России в 2023 г.

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», рассказал, что в 2022 г. злоумышленники для обзвонов массово переключились на мессенджеры. При этом жертвам они объясняли это необходимостью использования зашифрованного канала связи.

Также эксперт подчеркнул, что сейчас начал расти и уровень традиционного телефонного мошенничества, в 2023 г. злоумышленники выманивают у пользователей данные для доступа не только к финансовым, но и к другим сервисам, например, информационным.

Актуальными схемами остаются звонки якобы от службы безопасности банка, правоохранительных органов, также злоумышленники предлагают жертвам принять участие в акциях и конкурсах, прийти на собеседование. Звонят нередко с номеров, похожих на официальные, в мессенджерах используют для аватарок официальные логотипы компаний и ведомств.

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