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Пентхаус «с башенкой» на Николая Никонова снова в продаже. За пять лет он вдвое подешевел

Пентхаус «с башенкой» на Николая Никонова снова в продаже. За пять лет он вдвое подешевел
Иллюстрация: e1.ru

Владелец уникального пентхауса, напоминающего по форме летающую тарелку, уже пытался продать его в 2018 г. Одно из преимуществ объекта — панорамный вид на город, недостаток — отсутствие отделки.

#НОВОСТИ

Трехуровневый пентхаус расположен в престижном доме на Николая Никонова, 21. 26-этажный дом был построен в 2011 г., пентхаус с «башенкой» занимает три последних этажа.

Площадь объекта составляет 347 кв. м

Пентхаус «с башенкой» на Николая Никонова снова в продаже. За пять лет он вдвое подешевел 1

Источник фото: E1.RU

Красивый уникальный вид на город — с высотных точек здания открывается панорама, которую невозможно увидеть в других местах. Пентхаус позволяет почувствовать себя за городом, благодаря тишине и свежему воздуху на крыше. В то же время эта элитная квартира располагается в центре городе, что очень удобно для деловых людей, — сообщается в объявлении на avito.

Владелец пентхауса уже выставлял его на продажу осенью 2018 г., оценив его в 72 млн руб. Сейчас готов отдать объект за 35,5 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что на Среднем Урале вырос спрос на загородные дома. Риелторы связывают его сразу с несколькими причинами. Одна из них — тренд на компактные домики из легких каркасных материалов, которые по себестоимости равны квартире.

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Автор: Виктория Говорковская
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