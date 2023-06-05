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На Среднем Урале вырос спрос на загородные дома

На Среднем Урале вырос спрос на загородные дома
Иллюстрация: freepik.com

Риелторы связывают его сразу с несколькими причинами. Одна из них — тренд на компактные домики из легких каркасных материалов, которые по себестоимости равны квартире.

#НОВОСТИ

О том, что на рынке загородной недвижимости ушла мода на огромные замки, для покупки которых можно было смело продавать несколько квартир, рассказала риелтор Александра Плаксина. Напротив, все большей популярностью пользуются компактные одноэтажные домики из легких каркасных материалов, которые быстро строятся и легко продаются. В целом же, спрос на загородное жилье в регионе растет.

А спрос, как известно, порождает и рост цены. Кроме того, сейчас продолжаются сложности с покупкой некоторых стройматериалов, до сих пор не всему нашли доступные аналоги. Поэтому считаю, что, вероятнее всего, цена на загородное жилье будет расти, особенно когда все большее число людей раскусят преимущества небольших коттеджей. В этой ситуации будет падать стоимость только огромных домов, которые продать сейчас практически невозможно, — цитирует Александру Плаксину портал «Моменты».

Тенденции подтверждают эксперты «Циан.Аналитики». Как пишет «Ъ-Урал», в мае в Свердловской области можно было приобрести коттедж за 7,5 млн руб., а дачу — за 650 тыс. руб.

В среднем цена объекта загородной недвижимости достигла отметки в 4,7 млн. — это на 19% дороже, чем год назад. А средняя площадь домов в продаже снизилась с 112,5 кв. м до 106,1 кв. м.

Ранее DK.RU писал, что свердловчане постепенно избавляются от элитной загородной недвижимости. Так в феврале на берегу Верхне-Сысертского водохранилища выставили на продажу двухэтажный деревянный дом, площадью 220 кв. м, с большим участком. До этого DK.RU сообщил о продаже элитного особняка, расположенного недалеко от горнолыжного комплекса «Пильная Парк». Общая площадь застройки составляет 662,3 кв. м, площадь участка — 60 соток

Автор: Елизавета Порошина
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