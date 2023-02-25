Свердловчане продолжают избавляться от элитной загородной недвижимости

Под Екатеринбургом выставлен на продажу очередной эксклюзивный объект — двухэтажный деревянный дом с большим участком. Он находится в тихом месте на берегу Верхне-Сысертского водохранилища.

Дом площадью 220 кв. м с участком в 35 соток расположен в коттеджном поселке «Финский залив». В нем девять комнат. На первом этаже — гостиная с камином, две спальни, гостевой санузел, гардеробная котельная и техпомещение. Из кухни-столовой есть выход на террасу. На втором этаже — просторный холл, две спальни и ванная комната.

Еще на участке есть гостевой дом с тремя спальнями, ванной, кухней-гостиной и котельной (площадь — 120 кв. м) и баня (площадь — 90 кв. м).

Объект оценен в 105 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил о продаже элитного особняка, расположенного недалеко от горнолыжного комплекса «Пильная Парк». Общая площадь застройки составляет 662,3 кв. м, площадь участка — 60 соток. Объект был выставлен на продажу за 188 млн руб.

Напомним, что в 2022 г. продавцы дорогой загородной недвижимости столкнулись со снижением спроса со стороны покупателей (в предыдущие два года он рос). За девять месяцев число сделок в элитном сегменте упало в полтора раза в связи с неопределенностью и готовностью продавцов давать покупателям дисконт. Круг покупателей дорогой загородной недвижимости сужается, к тому же они выбирают участки меньшего размера и без подряда, предпочитая сэкономить.

Фото в тексте — «Кулиговская и партнеры».