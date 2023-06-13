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Российский авторынок приходит в себя, но стареет все сильнее

Российский авторынок приходит в себя, но стареет все сильнее
Автор фото: Julian Hochgesang. Иллюстрация: unsplash.com

Доля новых машин — то есть не старше трех лет — составляет всего 10%, а средний возраст автомобиля достиг 14 лет. На фоне слабого производства и импорта подержанных машин он вырастет еще сильнее.

#АВТО#НОВОСТИ

Средний возраст автомобилей в России достиг 14 лет еще в январе 2022 г., и на фоне снижения объемов производства машин в стране и роста поставок подержанных автомобилей из-за рубежа автопарк постареет еще сильнее. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Центробанка «О чем говорят тренды»

Российский автопарк стареет почти непрерывно последние 10 лет: в январе 2013 г. средний возраст автомобиля в стране составлял менее 12 лет. Выше всего доля машин возрастом от 11 до 15 лет, следом идут когорты 7-10 лет и более 20 лет — в совокупности на такие автомобили приходится порядка 65% всего автопарка страны. Доля новых машин, не старше трех лет, составляет всего 10%. 

При этом обеспеченность собственными легковыми автомобилями в России составила 328 штук на 1000 человек в 2021 г., что на 35% выше, чем в 2011 г. Такой уровень обеспеченности гораздо ниже среднего уровня в развитых странах, но сопоставим со средним уровнем в странах с формирующимися рынками.

В этом году рынок автомобилей постепенно восстанавливается после событий 2022 г., когда в России остановилось производство на площадках западных, корейских и японских автоконцернов, которые решили покинуть страну. Встали также многие заводы российских предприятий из-за проблем с комплектующими. Сейчас объемы производства и продаж новых автомобилей все еще значительно ниже уровней прошлых лет, при этом расширение предложения отстает от восстановления спроса.

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На фоне нехватки новых автомобилей в России заявляют о возрождении еще советских марок — в технологическом партнерстве с китайскими компаниями. Так, в прошлом году на бывшем заводе «Рено» в Москве запустили сборку «Москвичей» — лицензионные копии автомобилей JAC. Глава Минпромторга заявил также о планах возродить «Волгу» в 2024 г., а также микроавтомобиль «Ока», если автоконцерны подадут заявку. Оригинальные «Волгу» и «Оку» перестали выпускать в 2008 г.

Автор: Андрей Пермяков
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