«2023-й, скорее всего, будет годом роста доходов. Но среднему классу не обломилось ничего»

Наталья Зубаревич: «Какая-то стабилизация, вероятно, будет. Частную собственность не отменят. Рутинизированная ситуация в условиях СВО возможна. Хорошего в этом нет, но это и не фатально».

Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ — о невероятной выживаемости российского бизнеса, про личные финансовые правила, частные и государственные компании, непотопляемую ипотеку, доходы граждан и перспективы российской экономики.

Про адаптацию бизнеса и зависимость от Китая

— Специфика российского бизнеса в том, что он прекрасно умеет выживать в любой среде. Вопрос, все ли умеют развиваться. Российский бизнес не против получить что-то от государства, но полагается на себя, и крутиться все начали сами. А тут еще государство поспособствовало — ввело параллельный импорт и как-то полегчало с добычей комплектующих и оборудования, а до этого бизнес бегал по миру и сам все искал.

Опыт, невероятная живучесть и активность, полное нежелание ложиться трупиком и складывать лапки — люди вложили в свои бизнесы жизнь и просто в белых тапочках и на кладбище никто не был готов. Это не только живучесть, назову это пафосным термином — ответственность за то, что ты делал много лет. Она у российского бизнеса есть.

Сейчас режим выживания: если одни рынки закрываются, бизнес пытается переориентироваться на другие. Это вообще не про развитие, а про адаптацию. Больше 80% всего экспорта нефти идет на Индию и Китай — степень зависимости очень большая. Но внешнеторговый оборот с Китаем и раньше был на уровне 18% от всего внешнеторгового оборота России. Сейчас — 25-26%. И в этой структуре 20% — это экспорт из России в Китай, и 30% — доля Китая в нашем импорте. Экспорт очень быстро рос не потому, что мы поставили столько тонн и баррелей — цены на нефть, газ и уголь в 2022 г. были уж больно хорошо. Поэтому не удивлюсь, если по 2023 г. стоимостные показатели российского экспорта в Китай, мягко скажем, не вырастут. По данным китайской стороны, рост импорта в Россию составил 13-14%, экспорта из РФ в Китай — почти 50%. Вот ценовое счастье 2022 г. То, что мы приближаемся к зависимости на треть от Китая по импорту, — медицинский факт.

Про личные финансовые правила

Первое. Никогда не брала кредитов и не возьму — это просто впитано какими-то временами. Второе: всегда есть накопления, диверсифицированные. Правда, диверсификация после марта 2022 г. малость осложнила выем денежных средств. Форс-мажор непланируем, это надо понимать. Третье: очень разумно трачу. Четвертое: «очень беспонтова» в потреблении.

Давайте скажу вам формулу счастья. Если вы хотите жить спокойно, финансово благополучно, найдите себе пару: маленькую — ест меньше, непритязательную (ого) — шмотье особо не волнует, и зарабатывающую.

Моя главная инвестиция в жизни — дочь. Которая, правда, получив очень хорошую профессию, фактически сидит с внуками. Но хорошее обучение, потом хорошая работа, хороший круг общения позволяют вам отстроить круг семьи, состоящий из хороших и профессиональных людей. Все вместе это называется благополучие — это же не только про деньги.

Про студентов

Студенты задают прагматичные вопросы, связанные с обучением, это контекст базы: «Что написать во второй главе?», «Как построить структуру магистерской?», «Давайте подумаем, как я пройду практику?». Они умные и очень рациональные, пишут классные аналитические работы. Как они владеют новыми форматами поиска и обработки информации! Ради этого стоит работать. Мне они дико нравятся. Преподаватель — это штепсель, который втыкается в розетку. Розеткой является молодое поколение, которое ты обучаешь. Именно поэтому мы такие стойкие оловянные солдатики — мы все время подзаряжены.

Вкладываться в госкомпании или в частные

Госкомпании бывают разные: контроль у государства есть и в Сбере, и в ВТБ, но ВТБ закончил год с мощным убытком и его опять будут докапитализировать, а у Сбера отличная прибыль. Слово «госкомпания» не черная метка, качество управления надо видеть. Не думаю, что прибыль у «Роснефти» была резко хуже, чем у «Лукойла». Я не специалист по этому рынку, но «Роснефть» первой повернула в Индию, у нее уже был там актив — нефтеперерабатывающий завод с 49,9% акций, и она могла рулить поставками. Так что не думаю, что шустрость «Роснефти» сильно уступает шустрости «Лукойла» или «Сургутнефтегаза».

Если взять госкомпании, связанные с «Ростехом», то люди привыкли жить на бюджетном финансировании, а вы от них еще прибыльности хотите, размечтались. Давайте не будем валить все госкомпании в кучу. Хотите в них инвестировать — смотрите детали, разбирайтесь в частностях. Но все равно шанс ошибиться очень велик: помимо «гос/негос», «хороший/плохой менеджмент», есть третий фактор — волатильность рынка, и ее предсказать невозможно.

Про строительство и ипотеку

Со стройкой все в порядке: по прошлому году — плюс 5% в реальном выражении, по I кварталу этого года — плюс 9%. Дальше назову три цифры: Южный федеральный округ — плюс 41%.

Сегодня мою аналитику могут понять только те, кто знает школьную географию, учите ее, она полезна для инвесторов. А если мы берем Ростовскую область и Крым в составе этого округа, то рост строительства почти в два раза. Дальний Восток — плюс 17%, а Хабаровский край — плюс 60%. Вот она, дорога жизни на Восток! И скалой в любых политических и экономических условиях стоит столица нашей родины — плюс 15%. Никто не отменял скоростных, больших кольцевых диаметров и всех других геометрических фигур, которые с великим успехом создает мэрия. И я ей очень благодарна, потому что инфраструктура города очень мощно поменялась на глазах. И когда на это тратятся деньги, у меня радостные ощущения.

Ипотека росла, все было хорошо. Но она начала рушиться в марте 2022 г., когда процент кредита ушел сильно за 20%. Она лежала полумертвой, но была запущена дополнительная программа семейной льготной ипотеки. Началась некоторая реанимация: в рублях к августу объем ипотечного кредитования соответствовал уровню 2021 г. После мобилизации объем ипотеки притих и осенью был ниже предыдущего года. Но в декабре, когда всем стало известно, что наступает финал льготной ипотеки, население, у которого были хоть какие-то деньги, сказало: «Да гори оно все огнем» и понеслось брать ипотеку: в рублях декабрь 2022 г. переплюнул объемы 2021 г. Хотя жилье подорожало, здесь надо быть аккуратным.

В январе-феврале ипотека лежала, сейчас читаю обзоры, что в апреле и начале мая она опять пошла вверх. Вывод 1: российская ипотека выживает в любых предложенных обстоятельствах, потому что жилищный вопрос в России не решен. Вывод 2: играть с государством бессмысленно. Если оно объявит льготу, то девелопер задерет цену на квадратный метр. Когда такой рост прекратится, государство сделает вид, что льготу закрывает.

Поэтому берите ипотеку, четко ориентируясь на две вещи: остроту семейного жилищного кризиса и перспективы вашей зарплаты и доходов в целом. Переиграть государство, как и беспощадного российского девелопера, вы не сможете. Но торговаться с ним и выбивать себе скидку — дело чести любого российского заемщика.

Как относиться к тем, кто берет ипотеку, чтобы потом продать квартиру? Во-первых, они должны будут держать ее 5 лет, иначе налог 13% (при продаже). Во-вторых, жилье в России пока не дешевело, и в рублях, наверное, оно дешеветь не будет. Но что будет при переводе в конвертируемую валюту — посмотрим. Вдолгую, как инвестпродукт — многие не доверяют деньгам и считают, что в железобетоне надежнее: старшее поколение все такое. Я в свое время решила что-то купить на старость, но потеряла примерно 40% суммы. Это было сделано при очень дешевом долларе, но после 2014 г. все как-то стало не очень серьезно. Все давно продано, но суть в том, что не угадаешь. Надо быть великими инвесторами — спрашивайте Уоррена Баффета. По-русски это называется «чуйка должна работать». Но чуйка в России работает примерно в 50% случаев, поэтому сальдо будет нулевым.

Про выбор места для жизни

У меня есть квартира в Москве, ничего другого я покупать не собираюсь. Жить я хочу в Москве, несмотря ни на что. Люди моей «группы крови» сильно концентрируются именно там, может, в Санкт-Петербурге. А в сложные времена лучше чаще общаться и чувствовать людей своей группы крови.

После Олимпиады многие люди переехали в Сочи по очень простой логике: жизнь проходит — сколько можно горбатиться, мерзнуть, смотреть на эту угрюмую зиму. Это чуть-чуть дауншифтинг, с точки зрения финансов — точно. Но это очень хороший показатель того, что для россиянина не только деньги важны, но и качество жизни. Правда, потом он спотыкается о южную бюрократию, о необходимость решать вопросы через занос-откат-распил, что там очень распространено. Но море и климат очень многое искупают. А за настоящими фруктами и овощами нужно делать вылазки в нутряную Кубань.

Про доходы россиян

В прошлом году падение реальных доходов населения было 1%, и в то, что спад был таким мягким, главный вклад внесло государство. Ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми, индексация МРОТ и пенсий. Когда утихла инфляция, с октября начала расти реальная зарплата. Далее — мобилизованные и работники ОПК.

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Средний класс судит по себе — ему не обломилось ничего. Снизился потребительский ассортимент, что-то пошло вниз по доходам, риски в бизнесе выросли. Основная часть средств была направлена на самые низкодоходные группы населения, которые очень чувствительны к инфляции, снижению доходов: каждый рубль на счету. В 2023 г. все продолжается: прекрасные показатели доходов в номинале — плюс 13%. Инфляция была 4-5%, то есть реальные зарплаты очень неплохо выросли. Понятно, что ее считают по крупным и средним предприятиям и организациям.

Мы не знаем, что происходит в малом и микробизнесе, в неформальном секторе. Но по крупным и средним предприятиям — это 32 млн человек, и у них зарплаты выросли на 13% в номинале. Значит, 23-й год, скорее всего, будет годом роста реальных денежных доходов населения. Не бог весть какого, но будет.

Да, мы не знаем, как выросли доходы у «малышей», но спада, скорее всего, не будет, как и роста бедности: потоки бюджетных денег идут в основном на уязвимые группы населения. Я знаю, что произойдет в марте 2024 г., и к этой дате не должно быть снижения доходов населения и роста бедности. И этого не будет. И пусть не говорят, что все это нарисовано Росстатом — это не так. Это большая, очень затратная система, которая выводит на заданный результат, это надо четко понимать.

Про перспективы российской экономики

На 2024 г. — не знаю. Я свои личные перспективы больше чем на несколько месяцев не загадываю, хотя я очень «плановый» человек. Помереть — не помрем, какая-то стабилизация, скорее всего, будет. Частную собственность не отменят, уверена, иначе все схлопнется к чертовой матери очень быстро, а камикадзе все-таки нет, люди понимают, что делать этого нельзя.

Рутинизированная ситуация в условиях СВО вполне возможна. Хорошего в этом ничего нет, но это и не фатально.

Про доверие к государственной статистике

Если бы Росстату давали больше денег, я бы радовалась. Тогда, например, обследований бюджетов домохозяйств было не 60 тыс. на всю страну, а хотя бы сотня-полторы. И достоверность региональной статистики доходов все-таки бы повысилась. Если бы Росстатом совсем не рулили, я была бы счастлива. Но Росстат — это маленькая крепкая лохматая лошадка, которую можно немного придавить, но потом она помотает гривой и все равно попытается выйти на норму.

Статистики честные люди, они любят свою работу, потому что работают за очень скромные деньги, они профессиональны. Повернуть эту лошадку и превратить в гарцующего ахалкетинца, чтобы было приятно видеть власти, не получится, я в это верю.

А с тем, что есть, я давно научилась работать. И есть второй способ: надо почаще ездить в регионы и разговаривать с людьми. Выверять статистику обсуждением с бизнесом: что, как, почему, как он видит ситуацию. И тогда вас на мякине не проведешь. Гораздо больше рисков не в статистике, с ней можно работать, а в победных рапортах тех, кто любит победные рапорты. Они внушают ненужные иллюзии, это неправильная позиция. И так много врать вредно.

Материал подготовлен на основе интервью Натальи Зубаревич программе Private talks