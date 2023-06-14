Спрос на контейнерные перевозки подтолкнул развитие инфраструктуры на Урале

В настоящий момент такая перевозка грузов осуществляется по 175 направлениям, 21 из них было открыто в 2023 г., рассказали на Свердловской железной дороге.

В настоящий момент на Свердловской железной дороге работает 80 станций для работы с контейнерами, в перспективе планируют открыть еще девять. Об этом на конференции «Логистика и ВЭД в новой системе координат», организованной «Коммерсант-Урал», рассказал советник председателя совета директоров ТЛЦ «Уральский» Дмитрий Кузнецов.

Первая очередь этого логистического центра открылась в прошлом году. Сейчас «Уральский» способен обрабатывать более пяти пар полносоставных контейнерных поездов в сутки. Завершить работы по введению в эксплуатацию остальных очередей терминала планируют к 2027 г., после чего ТЛЦ выйдет на мощность в 600 тыс. ДФЭ в год (т.е. более 5 тыс. контейнерных поездов).

В фазу проектирования вступил еще один резонансный проект — ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково. Якорным клиентом центра станет компания «Трансконтейнер», а мощность терминала составит 500 тыс. ДФЭ в год.

Вместе с ростом спроса на контейнерные перевозки возник дефицит самих контейнеров. Ранее DK.RU о причинах возникшей ситуации рассказывал аналитик Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Павел Воротков:

Наши компании часто использовали сервис глобальных контейнерных линий. А сейчас большинство глобальных операторов ушли, остались только российские FESCO, Трансконтейнер и еще несколько небольших операторов. Весь объем контейнерных перевозок упал на их плечи, что вызвало множество проблем, связанных с недостаточностью инфраструктуры.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов озвучил на конференции два способа решения этой проблемы. Первый — наладить производство контейнеров внутри страны. Так, весной Минпромторг РФ сообщил о планах создать производство контейнеров на Армавирском машиностроительном заводе. Второй — контейнеры могут быть приобретены в других странах или представлены ими.

Еще одна тенденция на рынке грузоперевозок — рост времени и стоимости доставки грузов. Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Брусянин, сроки и цена доставки грузов в 2022 г. в среднем выросли на 20-30%. В частности, на это повлияло удорожание стоимости грузовиков, комплектующих и перевозочной деятельности.

Ранее DK.RU рассказывал о том, в начале 2023 г. объем складских площадей класса А и В на рынке Екатеринбурга достиг отметки 2,1 млн кв. м, в стадии строительства и проектирования находилось еще 898 тыс. кв. м. Но сохраняется серьезный дефицит площадей — спрос на них такой высокий, что логопарки готовы менять арендаторов на тех, кто заплатит больше.