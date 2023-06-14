Спрос на контейнерные перевозки подтолкнул развитие инфраструктуры на Урале
В настоящий момент такая перевозка грузов осуществляется по 175 направлениям, 21 из них было открыто в 2023 г., рассказали на Свердловской железной дороге.
В настоящий момент на Свердловской железной дороге работает 80 станций для работы с контейнерами, в перспективе планируют открыть еще девять. Об этом на конференции «Логистика и ВЭД в новой системе координат», организованной «Коммерсант-Урал», рассказал советник председателя совета директоров ТЛЦ «Уральский» Дмитрий Кузнецов.
Первая очередь этого логистического центра открылась в прошлом году. Сейчас «Уральский» способен обрабатывать более пяти пар полносоставных контейнерных поездов в сутки. Завершить работы по введению в эксплуатацию остальных очередей терминала планируют к 2027 г., после чего ТЛЦ выйдет на мощность в 600 тыс. ДФЭ в год (т.е. более 5 тыс. контейнерных поездов).
В фазу проектирования вступил еще один резонансный проект — ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково. Якорным клиентом центра станет компания «Трансконтейнер», а мощность терминала составит 500 тыс. ДФЭ в год.
Вместе с ростом спроса на контейнерные перевозки возник дефицит самих контейнеров. Ранее DK.RU о причинах возникшей ситуации рассказывал аналитик Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Павел Воротков:
Наши компании часто использовали сервис глобальных контейнерных линий. А сейчас большинство глобальных операторов ушли, остались только российские FESCO, Трансконтейнер и еще несколько небольших операторов. Весь объем контейнерных перевозок упал на их плечи, что вызвало множество проблем, связанных с недостаточностью инфраструктуры.
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов озвучил на конференции два способа решения этой проблемы. Первый — наладить производство контейнеров внутри страны. Так, весной Минпромторг РФ сообщил о планах создать производство контейнеров на Армавирском машиностроительном заводе. Второй — контейнеры могут быть приобретены в других странах или представлены ими.
Еще одна тенденция на рынке грузоперевозок — рост времени и стоимости доставки грузов. Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Брусянин, сроки и цена доставки грузов в 2022 г. в среднем выросли на 20-30%. В частности, на это повлияло удорожание стоимости грузовиков, комплектующих и перевозочной деятельности.
Ранее DK.RU рассказывал о том, в начале 2023 г. объем складских площадей класса А и В на рынке Екатеринбурга достиг отметки 2,1 млн кв. м, в стадии строительства и проектирования находилось еще 898 тыс. кв. м. Но сохраняется серьезный дефицит площадей — спрос на них такой высокий, что логопарки готовы менять арендаторов на тех, кто заплатит больше.
Драйверами роста рынка выступают розничные торговые сети, которые предлагают продукцию повседневного спроса низкого ценового сегмента. Также высокая заинтересованность в складских объектах сейчас у компаний-дистрибьюторов автозапчастей и товаров для B2B-сегмента, в частности продукции для обеспечения локальных производств, — отметил независимый эксперт по складской недвижимости Виталий Хиль.