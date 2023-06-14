Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.06
82,64
89,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Два всегда лучше, чем один». Греф — о создании конкурента «Миру» и перспективах экономики

Герман Греф
Герман Греф. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Глава Сбербанка: «Конкурентоспособность компании без конкуренции невозможна. И конкурентоспособную экономику без конкурентоспособных субъектов невозможно построить».

#БАНКИ#ГЕРМАН ГРЕФ#НОВОСТИ

Перспективы российской экономики не пессимистичны, но многое будет зависеть от глобальной ситуации и импортозамещения, считает президент Сбербанка Герман Греф. В интервью РБК он рассказал про неизбежную ориентацию на экспорт, создание конкурента платежной системы «Мир», разработку платежного решения для иностранцев и перспективы своего личного контракта.

Греф рассказал, что в Сбербанке планируют рост российского ВВП по итогам 2023 г. порядка 2% и восстановление экономики до прежних показателей в течение двух лет. По его мнению, состояние российской экономики будет зависеть от ситуации в мировой макроэкономике и от «инфраструктурной» перестройки, прежде всего экспортно-импортных операций и развития импортозамещения. 

Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной, — говорит он.

Ориентация России на глобальные рынки и привлечение западных инвестиций в течение 30 лет не были ошибкой, уверен Греф. Это позволило построить конкурентоспособную экономику и дает возможность сегодня существовать при текущих внешних шоках: «Слава богу, что нам есть что разворачивать с Запада на Восток», — говорит он. 

Поэтому международную деятельность и международное разделение труда никто не отменял, они будут сохраняться. Был тренд на глобализацию, теперь он изменился. Это мировой тренд. Сегодня мы видим тренд на регионализацию. <…> Мы все зависим друг от друга. Нет ни одной страны, которая полностью бы себя обеспечивала. <…> У нас есть возможность поставлять товары, в которых мы конкурентоспособны, на большее количество рынков. И это для нас значительно более выгодная ситуация, нежели заниматься созданием некого натурального хозяйства. Масштаб целого ряда товарных рынков у нас недостаточен для строительства полноценного собственного производства, — говорит глава Сбербанка.

По мнению Грефа, технологический шок — «это все-таки из области фантастики», а структурные сдвиги в экономике занимают годы, хоть сейчас экономические циклы и сократились. 

Читайте также на DK.RU: Малые банки сегодня способны заменить динозавров. Как модернизировать банковскую систему

Он также рассказал, что на банковском рынке обсуждается идея создать конкурента НСПК, то есть платежной системе «Мир»: 

Два всегда лучше, чем один <…> Конкурентоспособность компании без конкуренции невозможна. И конкурентоспособную экономику без конкурентоспособных субъектов невозможно построить. В этом смысле критически важно, чтобы конкуренция была во всех без исключения секторах экономики.

Кроме того, в России разрабатывается технология, которая позволит вести расчеты иностранцам, приезжающим в страну. Для этого нужно разрешить в первую очередь удаленное открытие банковских счетов. В то же время Греф утверждает, что Сбербанк не заинтересован в покупке активов российского бизнеса «Райффайзенбанка»

Главным изменением в жизни за последний год Греф назвал научиться планировать и жить вкороткую: «Сегодня длинные прогнозы очень затруднительны». Он не стал отвечать, планируется ли продлить его контракт как руководителя Сбербанка, срок действия которого истекает в 2023 г.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»«Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»
  • Телефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по РоссииТелефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по России
  • «Скоро BIM-технологии в стройке станут таким же обычным делом, как станки ЧПУ на заводах»«Скоро BIM-технологии в стройке станут таким же обычным делом, как станки ЧПУ на заводах»
  • Компания «Сима-ленд» выкупила складские помещения в ПодмосковьеКомпания «Сима-ленд» выкупила складские помещения в Подмосковье
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.