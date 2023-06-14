«Два всегда лучше, чем один». Греф — о создании конкурента «Миру» и перспективах экономики

Глава Сбербанка: «Конкурентоспособность компании без конкуренции невозможна. И конкурентоспособную экономику без конкурентоспособных субъектов невозможно построить».

Перспективы российской экономики не пессимистичны, но многое будет зависеть от глобальной ситуации и импортозамещения, считает президент Сбербанка Герман Греф. В интервью РБК он рассказал про неизбежную ориентацию на экспорт, создание конкурента платежной системы «Мир», разработку платежного решения для иностранцев и перспективы своего личного контракта.

Греф рассказал, что в Сбербанке планируют рост российского ВВП по итогам 2023 г. порядка 2% и восстановление экономики до прежних показателей в течение двух лет. По его мнению, состояние российской экономики будет зависеть от ситуации в мировой макроэкономике и от «инфраструктурной» перестройки, прежде всего экспортно-импортных операций и развития импортозамещения.

Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной, — говорит он.

Ориентация России на глобальные рынки и привлечение западных инвестиций в течение 30 лет не были ошибкой, уверен Греф. Это позволило построить конкурентоспособную экономику и дает возможность сегодня существовать при текущих внешних шоках: «Слава богу, что нам есть что разворачивать с Запада на Восток», — говорит он.

Поэтому международную деятельность и международное разделение труда никто не отменял, они будут сохраняться. Был тренд на глобализацию, теперь он изменился. Это мировой тренд. Сегодня мы видим тренд на регионализацию. <…> Мы все зависим друг от друга. Нет ни одной страны, которая полностью бы себя обеспечивала. <…> У нас есть возможность поставлять товары, в которых мы конкурентоспособны, на большее количество рынков. И это для нас значительно более выгодная ситуация, нежели заниматься созданием некого натурального хозяйства. Масштаб целого ряда товарных рынков у нас недостаточен для строительства полноценного собственного производства, — говорит глава Сбербанка.

По мнению Грефа, технологический шок — «это все-таки из области фантастики», а структурные сдвиги в экономике занимают годы, хоть сейчас экономические циклы и сократились.

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Он также рассказал, что на банковском рынке обсуждается идея создать конкурента НСПК, то есть платежной системе «Мир»:

Два всегда лучше, чем один <…> Конкурентоспособность компании без конкуренции невозможна. И конкурентоспособную экономику без конкурентоспособных субъектов невозможно построить. В этом смысле критически важно, чтобы конкуренция была во всех без исключения секторах экономики.

Кроме того, в России разрабатывается технология, которая позволит вести расчеты иностранцам, приезжающим в страну. Для этого нужно разрешить в первую очередь удаленное открытие банковских счетов. В то же время Греф утверждает, что Сбербанк не заинтересован в покупке активов российского бизнеса «Райффайзенбанка».

Главным изменением в жизни за последний год Греф назвал научиться планировать и жить вкороткую: «Сегодня длинные прогнозы очень затруднительны». Он не стал отвечать, планируется ли продлить его контракт как руководителя Сбербанка, срок действия которого истекает в 2023 г.