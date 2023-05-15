Малые банки сегодня способны заменить динозавров. Как модернизировать банковскую систему

«Кризис — прекрасный шанс для не попавших под санкции малых и средних банков. Практически все гранды финансового бизнеса обеспечивали себе мощнейший рост именно во время кризисов».

Сегодня, когда на все крупные банки РФ наложены международные санкции, когда трансграничные переводы стали почти неосуществимы, а надежных опор в валюте не осталось, нужно думать о трансформации национальной банковской системы. И вряд ли тут помогут огромные экосистемы с захватом непрофильных рынков, которые строят крупнейшие игроки. Нужна новая стратегия, и здесь у технологических малых банков открываются невероятные перспективы.

Владимир Фролов и Алексей Романчук более 15 лет работали в банковской сфере и имеют успешный и многолетний опыт в разработке инновационных банковских технологий. Они рассказали DK.RU, о чем должны задуматься руководители и акционеры банков прямо сейчас, на какие инструменты им стоит обратить внимание и какие платформы могут стать для них спасением.

— Крупнейшие банки РФ попали под санкции США, ЕС и ряда других стран. Отключены SWIFT и корсчета в основных валютах. Число подсанкционных банков постоянно растет. Дошла очередь и до средних банков. Есть риски, что к этим санкциям могут присоединиться другие страны. В этой ситуации стало невозможно вести полноценную банковскую работу, особенно в части трансграничных платежей.

В 2022 г. совокупная прибыль банковской системы России по сравнению с 2021 г. уменьшилась в 12 раз. Это притом, что были введены существенные послабления в части переоценки ценных бумаг и оценки рисков по кредитам.

Санкции остановили значимую долю внешнеторговых операций. Российский бизнес испытывает огромные трудности при экспорте и импорте продукции, что влияет на всю экономическую ситуацию в РФ. Банков с возможностями свифт-переводов практически не осталось. Сейчас трансграничные переводы стали камнем преткновения для российских банков. Те банки, которые решат эту проблему, будут иметь несомненное конкурентное преимущество.

На сегодня финансовая поляна в России выжжена. Больше трех четвертей по размеру клиентской базы банковской системы подпадает под санкции. Поэтому надо засучив рукава восстанавливать ее на базе новых игроков.

Страна скатывается в бартер

Во всех банках мира существенная часть программного обеспечения написана десятки лет назад. Модернизировать его задача нереальная, да и ненужная. Эффективным решением является создание филиала банка, где устанавливается платформа, обеспечивающая полноценный функционал цифрового банка. По завершении рабочего времени отчетность филиала передается в АБС для формирования опердня банка в целом.

Поэтому сейчас на глобальном финансовом рынке набирают силу цифровые платформы, созданные с нуля. Наиболее продвинутые из них — полностью автоматизированные платформы с высоким быстродействием (порядка тысячи транзакций в секунду) и «безлюдными» технологиями исполнения операций. Это обеспечивает на порядок более низкую себестоимость транзакций в сравнении с существующими на сегодня банковскими технологиями.

В современные платформы бывает встроена и главная книга, что позволяет самостоятельно вести учет, выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) и иные токенизированные ресурсы.

В сложившейся на сегодня ситуации в России при проведении трансграничных платежей необходима технология удостоверения транзакций без SWIFT. Одним из вариантов решения является использование для этих целей блокчейн-технологий.

Вторая проблема — платежи без доллара и евро. Эта задача может быть решена за счет использования наряду с фиатными валютами имущественных активов (скажем, золота, хотя могут быть и другие активы).

Открытие корсчетов, скажем, в Индии или Китае не решает проблему. Например, открыты корсчета в индийских банках в рупиях или в Китае в юанях и зеркально — в российских банках в рублях. За российскую продукцию в Индии платят рупиями, в Китае юанями, а за индийскую и китайскую в России — рублями.

Но финансовые потоки между странами не сбалансированы. К тому же нет сложившегося рынка по конвертации этих валют, а рубли в таком количестве не нужны ни индусам, ни китайцам, как и рупии с юанями россиянам.

Самое главное — нет сложившегося рынка страхования валютных рисков. Отсутствие производных инструментов на эти валюты и возможностей хеджирования валютных рисков приводит к тому, что внешнеторговые операции обслуживаются только на встречных потоках — экспортер против импортера. По сути, страна скатывается в бартер. Фактически в России не решена по существу проблема трансграничных платежей.

Россия потеряла технологическое лидерство. Но шансы есть

Требования к имущественным активам при трансграничных платежах — они должны быть не менее стабильны в сравнении с ведущими мировыми фиатными валютами. К таковым может быть отнесено, например, золото. О валюте можно, пожалуй, забыть. Как показал последний год, для России это рисковые активы. Рубль слабеет и тоже не годится для долговременных сбережений.

Весь этот перечень проблем требует принципиально новых инновационных решений, на сегодняшний день аккумулированных в современной финтех-индустрии.

Но у малых и средних банков нет ни денег, ни времени на разработку современных инновационных решений, а главное — нет специалистов надлежащего уровня для их разработки, которая требует не менее пяти лет и многих миллионов долларов. Пожалуй, это утверждение справедливо и в отношении крупных банков тоже.

Где выход из этой, казалось бы, тупиковой ситуации? Сейчас за рубежом работают успешные финтех-компании с российскими корнями на современных инновационных платформах. Малые и средние банки могут подключиться к таким платформам, уже развернутым в России. Именно это решение способно вытащить значимую часть проблем, свалившихся на банковскую систему России.

Что для этого нужно от акционеров ныне небольших банков? Дерзость, решительность, быстрота принятия решений, непреодолимая жажда обогащения и лидерства. Дерзайте! Именно так в начале 90-х стартовали будущие гранды российского банковского рынка.

Удивительный факт, но после распада СССР фактически на пустом месте, казалось бы, далекими от этой темы людьми (математиками, программистами, учеными со степенями и высокими званиями, безбашенными и отчаянными авантюристами, спекулянтами, цеховиками советской поры и прочей разномастной публикой) была построена одна из самых продвинутых в мире финансовых систем.

Вы сами помните, как в начале нулевых, путешествуя или живя за рубежом, вы могли убедиться, как самые казалось бы передовые банки мира выглядели этакими динозаврами по сравнению с российскими.

Но за последние лет десять-пятнадцать технологическое лидерство финансовой системы России сошло на нет. Причина банальна. Многие ведущие специалисты из России стали развивать финтех за пределами страны.

Какие экосистемы на самом деле нужны

Наиболее продвинутые финтех-платформы имеют мощнейший открытый API (Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений), позволяющий предоставить всем подключившимся через API компаниям функционал финтех-платформ в полном объеме. Именно API — пожалуй, главная мировая новация в финансовой сфере за последнее десятилетие, позволяющая строить мощные экосистемы.

Приведем несколько примеров крупных российских холдингов, которые начали строить свои экосистемы. Сейчас происходит взаимное проникновение бизнесов. Например, классические финансовые институты за счет роста своих экоимперий начинают играть значимую роль не только в банковском секторе. А те, кто не был замечен на финансовом рынке, покупают малые банки и стремительно врываются в эту индустрию за счет своей огромной клиентской базы.

СБЕР сейчас — это далеко не только банк, но и логистическая компания по доставке посылок, маркетплейс по продаже автомобилей и недвижимости, онлайн-супермаркет и даже кинотеатр (тоже онлайн). Это лишь малая часть сервисов СБЕРа. По количеству продуктов со СБЕР-ом конкурируют сегодня IT-холдинги — Яндекс и ВК, у которых есть свои мощные экосистемы.

Ветеран онлайн-торговли ОЗОН.РУ — это не только интернет-магазин, но и тревел-агент, служба доставки еды, а теперь еще и цифровой ОЗОН Банк.

Столь стремительное расширение экосистем требует более мощных платформ с развитым API, что позволит интегрировать все существующие сервисы холдингов, постоянно расширять продуктовую линейку и проводить многие миллионы транзакций. Для таких экосистем в сложившейся в России ситуации особенно актуальны сейчас инструменты для трансграничных платежей.

Наиболее продвинутые западные экосистемы пошли несколько другим путем, чем российские. Они не создают собственное натуральное хозяйство из многочисленных непрофильных активов, а на базе мощного API строят экосистемы, интегрируя сторонних участников рынка, каждый из которых имеет свою многочисленную клиентскую базу.

В этом случае у ныне малых и средних банков, работающих на современных платформах, также появляется возможность уйти в отрыв от уже сложившихся в России холдинговых империй.

Есть такая возможность и у компаний с мощной клиентской базой. Создать свой банк, стать центром кристаллизации и начать строить свою экосистему, подключая через API других участников рынка с многочисленной клиентурой.

Подводя итог этого раздела, можно сказать, что строительство экосистем находится пока еще в юном возрасте. У новых участников, в том числе и у малых банков, есть все шансы возглавить гонку, обогнав ветеранов этого движения за счет более продвинутых API-решений.

«Параллельная» банковская система

Время кризиса — это прекрасный шанс для не попавших под санкции малых и средних банков. Если обратиться к истории мировой банковской системы, то практически все гранды финансового бизнеса обеспечивали себе мощнейший рост и выход на лидирующие позиции именно во время кризисов. В стабильные времена передел клиентской базы — дело многотрудное и дорогое. Клиенты не видят необходимости менять банк, мирясь с иногда недостаточной технологичностью и относительно дорогим обслуживанием. В кризисные же времена они мечутся как стадо сайгаков (есть такой сленг в банковских кругах) от одного банка к другому.

В кризис банки, претендующие на мощный рост своей клиентской базы, должны продемонстрировать рынку свою надежность и приверженность к малорисковому ведению бизнеса. Это необходимое, но не достаточное условие. Клиенты не пойдут в банк с отсталыми технологиями. Достаточное условие — плюс к надежности необходим еще высочайший уровень технологичности банков в целом, обеспечивающий лидирующий уровень обслуживания.

Сами банки с такой задачей не справятся. Дорого и долго. Выход один — перейти на обслуживание на уже готовую платформу, доказавшую свою состоятельность и лидирующие позиции в мире.

Такого рода переход может быть совершен за два-три месяца, в результате чего технологический аутсайдер перейдет в принципиально другое качество — инновационного лидера на финансовом рынке. Это абсолютно реальная возможность.

Такие примеры уже есть во многих странах. И в России в том числе. Скажем, ВТБ приобрел банк Открытие, который, в свою очередь, ранее купил платформу банка Точка. ВТБ на базе этой платформы получил лицензию на новый банк Точка.

По сути дела, ВТБ уже пошел по пути параллельной банковской системы на базе неподсанкционного малого банка. Но вновь появившийся рынок относительно большой, и на нем может успешно работать до десятка таких проектов.

Кстати, сегодня есть еще и более продвинутые решения Banking-as-a-Service. Они быстро и дешево встраиваются в уже работающие банки, выводя их на качественно новый уровень.

Отметим еще один очень важный момент. В малых и средних банках нет достаточно квалифицированного персонала для реализации такого проекта. Можно ли решить эту проблему? Безусловно, да. Подключение к платформе позволяет переложить все вопросы такого характера на компанию, предоставляющую эту услугу. Квалифицированное сопровождение программных решений, методическая помощь в организации бизнеса и его продвижение. К тому же подключение к таким платформам финансово вполне посильно и малым банкам.

Подводя итог этого раздела, можно констатировать, что выбор у банков невелик: уйти с рынка или, напротив, побороться за лидирующие позиции.

Требования к современным финтех-платформам

Цифровой банк, построенный на концепции Banking-as-a-Service.

Разработка на базе современных инструментальных средств CI/CD, актуальных языков программирования и технологий.

Высокая скорость разработки/обновления ПО и гибкость при внесении изменений.

Все финансовые продукты реализуются в самой финтех-платформе, оставляя в АБС только функцию бухучета/отчетности.

Платформа должна быть API-first — все функции реализованы как API, на базе которого уже делаются веб и мобильные приложения, строится экосистема и стимулируется финтех-отрасль.

Платформа предназначена для различных цифровых активов. Поддержка не только фиатных валют, но и разных типов активов за счет их токенизации.

Полная внутренняя автоматизация работы платформы, включая управление ликвидностью мультивалютной платформы, что обеспечивает беспрецедентно низкие затраты на ее сопровождение.

Сбережения в драгоценных металлах и построение экосистемы для обращения драгметаллов.

Трансграничные платежи на основе имущественных активов без использования SWIFT, без доллара или евро.

Возможность легко масштабировать платформу за пределы РФ (например, в популярные сегодня страны Центральной Азии, Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока) без значительных переработок.

Резюме: дерзайте!

Здесь описан очень широкий функционал цифровых банков. Но необязательно иметь его в полном объеме. На практике есть случаи, когда банки не работали с золотом, не занимались трансграничными платежами, а реализовывали стандартный функционал без этих опций. Например, даже стандартное рублевое РКО. Другими словами, современный продвинутый цифровой банк с классическим набором услуг. Есть и другие примеры, когда во главу угла ставили сбережения в драгоценных металлах и трансграничные переводы.

Что нужно сделать руководителям банковского бизнеса в России для успешного преодоления свалившихся на них проблем? Из своего опыта можем отметить главную беду как российской банковской системы, так и бизнеса в целом. Нерешительность и затягивание в принятии стратегических решений, перекладывание этой главнейшей обязанности руководителя на свой персонал. Например, на программистов.

Но у капитанов бизнеса и наемного персонала абсолютно разные, и даже противоположные интересы. Первым лицам нужно процветание, рост эффективности, капитализации, а их подчиненным — сохранение рабочих мест и относительно высокая и стабильная зарплата.

Это сродни тому, что никто же из руководителей не перекладывает вопрос о рождении своих детей на подчиненных. Так и в вопросе принятия стратегических решений это дело самих акционеров и правления банка.

Это тот шанс, когда малые, резвые, умные и высокотехнологичные могут стать самыми большими и успешными игроками на финансовом рынке. Способны будут заменить динозавров нынешней эпохи. По крайней мере, история развития мировой банковской системы знает немало таких примеров. Получилось у них, получится и у вас!

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