«Мы создаем центр компетенций, способный оказать экспертную поддержку любому бизнесу»

Корпорация развития Среднего Урала создает экосистему, которая будет оказывать консалтинговые услуги бизнесу. Олег Мошкарев — о том, зачем это нужно и как это будет работать.

В последнее время предпринимателям стало доступно большое количество новых мер государственной поддержки. Чтобы разобраться в обилии льгот и субсидий, выбрать оптимальный механизм для развития бизнеса и подготовить документы для получения поддержки, нужны определенные компетенции. Теперь помогать предпринимателям в решении этих вопросов будет Корпорация развития Среднего Урала.

Куратором направления услуг для бизнеса стал Олег Мошкарев, который последний год работал в статусе исполнительного вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В интервью DK.RU он рассказал, в какой помощи сегодня нуждаются свердловские компании, и как им ее будут оказывать.

КРСУ как институт инфраструктурного развития работает с инвесторами и оказывает им консультационные услуги. Почему появилась необходимость создать отдельное направление, которое будет заниматься этими вопросами?

— Действительно, c точки зрения правовой основы, это направление есть, создано самим фактом учреждения акционерного общества. Вопрос в том, насколько это направление приоритетно в деятельности корпорации и какая модель принимается руководством в качестве стратегии по этому направлению. Таких моделей я вижу две.

Первая — оказание услуг по разовым обращениям предприятий, так или иначе аффилированных с корпорацией, прежде всего резидентов. Как направление консультационных услуг эта история вторична, имеет значимый, но сопутствующий характер. Достаточно сказать, что за весь 2022 г. КРСУ оказала всего 8 услуг на общую сумму 1,7 млн руб. Для мощной структуры с уставным капиталом в 12,4 млрд руб. это совсем немного. Объективно мы можем принести больше пользы бизнесу, который хочет развиваться.

Другой подход предполагает предоставление услуг на рынке на системной основе, соответственно, с формированием воронки продаж и продвижением через различные инструменты, например, проведение тематических семинаров. Мы убедились, что рынок этих услуг есть. И за экспертную поддержку предприятия готовы платить деньги.

Поэтому корпорация решила изменить подходы к развитию этого направления, переформатировать команду. В конечном итоге мы хотим объединить оба подхода и быть обеспечивающей консалтинговой инфраструктурой для резидентов (например, технопарка электронной промышленности «Космос») и, второе, — выйти на рынок и оказывать услуги высокого качества на возмездной основе, зарабатывая деньги как специализированная консалтинговая компания.

Вторая причина, по которой появилась необходимость создать отдельное направление, связана с изменением макроэкономической ситуации. КРСУ создавалась, если можно так выразиться, в «мирное время», когда не было жесткого санкционного давления и структура экономики страны отличалась от нынешней.

Не берусь анализировать все аспекты, но очевидно, что содержание господдержки поменялось: появилось много программ и инструментов финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса или конкретных отраслей и проектов. И порой компании сложно определить, на какую поддержку она может рассчитывать в своей производственной деятельности.

Недавно нашим Министерством промышленности и науки была направлена на предприятия презентация «Меры государственной поддержки промышленных предприятий и организаций науки Свердловской области». Это, на минуточку, 65 слайдов, из которых большая часть содержит информацию о различных мерах и инструментах поддержки бизнеса. А есть еще программы, курируемые Министерством инвестиций и развития и другими ведомствами.

Для получения мер поддержки необходима качественная и оперативная подготовка пакета документов для ее получения — это уже следующий шаг, заслуживающий отдельного экспертного внимания.

Почему компаниям бывает сложно это сделать самостоятельно?

— Для того чтобы ориентироваться во всех тонкостях, необходимо заниматься этими вопросами профессионально. Необходимо подключать бизнес-аналитиков, экономистов, юристов, специализирующихся на этом направлении. Необходима помощь специалистов, которые способны профессионально упаковать финансовую модель или подготовить заявку для получения гранта, субсидии или налогового вычета.

Крупные компании уровня ЕВРАЗа могут себе позволить иметь в штате таких специалистов. У средних и тем более малых предприятий обычно таких ресурсов нет, поэтому они обращаются за консультационной помощью в институты развития к коллегам, например, в АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Свердловскую область» или к нам.

Какие услуги вы планируете оказывать бизнесу?

— Это подбор оптимальных мер поддержки в зависимости от характера производственной деятельности и отраслевой принадлежности компании, и, как следствие, помощь в профессиональной подготовке документации, заявок для ее получения.

Традиционно для КРСУ это сопровождение инвестиционных проектов. Планируем по запросам предприятий выстраивать новые кооперационные связи, содействовать в поиске производственных и технологических партнеров. Сегодня работу по бизнес-кооперации можно выстраивать на принципиально ином уровне. Такие запросы мы отрабатывали еще в СОСПП.

Сейчас крайне актуальны промышленная ипотека и сопровождение сделок по подбору, приобретению или строительству объектов производственного назначения. Готовы проводить оценку всех видов недвижимости и бизнеса, снижать кадастровую стоимость объектов, если для этого есть экономические и правовые основания. И так далее.

Вы проводили предварительный аудит — в какой поддержке сегодня заинтересованы предприниматели?

— У нас есть конкретные запросы предприятий. И, конечно, мы пользуемся аналитическими материалами партнеров и информацией из органов власти, с которыми тесно сотрудничаем. Не углубляясь в детали, могу сказать, что характер проблем бизнеса, их острота меняются во времени. И если в 2022 г. остро стояли вопросы поставок отдельных видов продукции, формирования новых логистических цепочек, отсрочки призыва ключевых специалистов в период мобилизации, то сейчас актуален доступ к дешевым и длинным деньгам. На что угодно — на строительство и реконструкцию промышленных объектов, создание новых производств, пополнение оборотных средств.

Сейчас все меняется очень стремительно, нужно постоянно подстраиваться под рынок. Поэтому мы не вводим жесткие критерии. Напротив, мы готовы использовать свои компетенции и умение взаимодействовать с бизнесом и органами власти для того, чтобы содействовать развитию компаний и региона, в конечном итоге.

Помимо КРСУ в регионе есть и другие институты развития, которые консультируют бизнес по вопросам господдержки — Агентство по привлечению инвестиций, СОФПП. Не заходите ли вы на их территорию?

— Работы здесь хватит на всех. Возможности любой структуры, института развития, тоже не безграничны. При этом мы видим, что количество различных инструментов поддержки увеличивается, растет число предпринимателей, которые готовы ими воспользоваться. Раньше многие производственники говорили: «Да чтобы я и работал с бюджетом? Никогда! Потом не отчитаюсь». Сегодня для некоторых из них вопрос одобрения меры поддержки стал вопросом выживания бизнеса.

Другая составляющая — рынок услуг по развитию для бизнеса очень емкий, по поступающим запросам мы видим, что растет заинтересованность достаточно большого количества предприятий. Полагаю, что мы с СОФПП и Агентством по привлечению инвестиций играем в одной команде — команде Свердловской области. И я уверен, что наличие дополнительного центра компетенций, такого как наш, позволит выиграть всему региону.

Есть ли уже в работе какие-то проекты?

— Да. В настоящий момент мы отрабатываем запрос по заключению соглашения о защите и поощрении капиталовложений с достаточно крупным инвестором, участвуем в подготовке пакета документов на получение грантов для компании «Ключи Урала». Поступают заявки на промышленную ипотеку — дело новое, вопросов, которые нужно «снимать» оперативно, хватает. Здесь взаимодействуем с Министерством промышленности и науки Свердловской области и уполномоченными банками.

Кроме этого, в партнерстве с коллегами из Ассоциации кластеров и технопарков России готовим документы для аккредитации в качестве индустриального парка по заявке потенциального инвестора.

Обладает ли сейчас КРСУ командой, которая способна решить заявленные задачи?

— Для работы с тем количеством запросов, которое поступает сейчас, наших ресурсов хватает. Но на перспективу, конечно же, нужно усиливаться. Чтобы более гибко подстраиваться под запросы предприятий, мы выстраиваем консалтинговую экосистему и привлекаем в нее различные центры компетенций.

Это банки. Это вузы, которые готовы сотрудничать не только по образовательным проектам, но и, как, например, УрГЮУ, выступать экспертами в досудебном урегулировании споров бизнеса и власти. Это специализированные консалтинговые организации.

При этом, конечно, мы не создаем многочисленные партнерства ради партнерства. Мы работаем над тем, чтобы в регионе появился центр востребованных бизнесом высокопрофессиональных компетенций, который сможет оказать экспертную поддержку для развития любого бизнеса и проекта. И, безусловно, эта задача будет выполнена.

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