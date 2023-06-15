«Нет идеального корма для животного, как нет идеальной диеты для всех людей»

В России начал расти рынок производства кормов для домашних животных. Сколько времени нужно на разработку, что содержится в упаковках влажного и сухого корма, и точно ли это полезнее мяса и каши?

В 2022 г. в России начались перебои с поставками кормов для домашних питомцев. Особенно остро встала проблема со специализированными ветеринарными кормами. Сейчас найти нужный корм в наличии уже проще, вопросы логистики решены, но стоимость питания для животных заметно выросла. Чем кормить любимцев, если не хочется переходить на «животный фаст-фуд», доступный к покупке в любом супермаркете?

В России уже работает несколько производств кормов для кошек и собак, они создают программы питания, основываясь на собственных разработках, и предлагают рынку варианты замены привычных марок. Одна из таких компаний находится в Подмосковье. AlphaPet производит корма по швейцарским технологиям, с вводом в рецептуру свежего мяса, овощей и разнообразных круп. Что происходит на рынке, на что обращать внимание при выборе корма и не проще ли кормить по-старинке — супом и кашей — в материале DK.RU.

Что происходит на рынке кормов сегодня? Будет ли расти доля небольших российских производств и останутся ли на своих позициях такие гиганты, как «Марс»?

— Большие компании останутся в пределах своей доли, глобально рынок не поменяется. Небольшой оставшийся сектор, вероятно, поделят между собой некрупные производства. Сейчас около 50% рынка отведено «Марсу», 11-15% занимает компания Nestle, а оставшаяся доля, более 30%, отдана небольшим производителям. Каждый год этот сектор незначительно меняется в зависимости от участия разных компаний. Сложно сказать, будет ли эта доля расти.

Однако, наблюдая за тенденциями рынка, можно предположить, что ряд небольших производителей точно выйдет на общероссийский рынок, используя уже существующие каналы продаж: в основном, незнакомые пока россиянам марки будут продаваться на маркетплейсах. Некоторые мелкие производители уже стали работать на контрактных производствах, что позволяет им минимизировать риски и упростить процесс начала бизнеса. Но понять, куда в целом движется рынок, сейчас довольно сложно.

Кормов хватает?

— Сейчас в России производится достаточно корма, нет дефицита и дополнительной потребности. В целом на рынке большая конкурентная среда, и выбор кормов на любой вкус и для любого животного достаточно большой. Есть некоторые узкие проблемы, например, отсутствие паштетов для кошек, но аналоги находятся достаточно быстро.

Фото: AlphaPet

Ваше производство запущено и работает, есть ли сложности, связанные с санкциями, поставками комплектующих или закупом упаковки?

— У нас новое оборудование, линия швейцарской марки BUHLER запущена в эксплуатацию совсем недавно, так что каких-то проблем с недостатком комплектующих или возможными поломками мы не ждем. Если нужно будет заменить какие-то детали, вероятно, обратимся к российским компаниям, чтобы они изготовили аналоги.

На сухой линии производства мы используем двухшнековый экструдер для мяса и субпродуктов. Это крупнейшее на рынке оборудование и редкость в России, которое позволяет нам вводить в рацион свежее мясо, его доля в кормах доходит до 30%. Влажные корма производятся на оборудовании, которое позволяет использовать до 95% свежих ингредиентов, таких как свежее мясо и субпродукты.

Упаковку для сухих кормов закупаем в Беларуси, там находится крупное производство пленки, которое поставляет продукцию для многих весомых игроков продовольственного рынка, в том числе производителей кормов для животных. По упаковке для влажных кормов мы сотрудничаем с производителями из Кореи. Также рассматриваем возможность закупки пленок у поставщиков из России.

Перейдем к кормам. Насколько хороши произведенные в России корма и можно ли спокойно кормить ими особо привередливых и чувствительных к питанию собак и кошек?

— О том, какая ситуация в целом на рынке, говорить сложно. Точно знаем, что наше производство имеет множество контрольных точек, мы проверяем все, от входящего сырья и пленки для упаковки до готовой продукции. Это корма, соответствующие как российским, так и международным стандартам.

У нас есть собственный питомник, в котором наши сотрудники — кошки и собаки — тестируют корма, так мы определяем вкусовые предпочтения животных. При разработке рецептуры используем в том числе нормативную базу европейского типа, это делается, чтобы корма соответствовали более жестким правилам и нормам.

Хотя мы не получаем официального подтверждения от европейских организаций, все же постоянно следим за этими показателями и соответствуем им.

Фото: AlphaPet

Те корма, что сегодня есть на рынке, точно безопасны для животных? В них исключены потенциально вредные добавки и примеси?

— Всегда следует обращать внимание на состав кормов, какого производителя вы бы ни выбрали. Вопрос в том, что есть добавки, использование которых в производстве кормов не регулируется на территории России. Это относится к закрытой информации, производители имеют право не указывать их наличие в кормах, а они могут быть вредны для животных. Это нужно тщательно проверять.

Важно помнить, что не существует универсальных кормов для всех животных, как нет идеальной диеты для всех людей. Корм следует подбирать индивидуально, даже если он имеет хороший состав и качество, это не означает, что он подойдет для конкретного животного. Это всегда метод проб и ошибок. Например, наши премиальные корма содержат свежее мясо, что делает их более привлекательными для животных, так как это более физиологически адекватно для них. Но есть кошки и собаки, которым не следует употреблять корм с высоким содержанием белка, так как у них есть определенные заболевания.

Может быть, лучше кормить кошек и собак так, как кормили их полвека назад? Кашами, супами, полуфабрикатами и так далее?

— Даже если животное здорово и не имеет никаких проблем, ему необходимо сбалансированное питание. Для того чтобы гарантировать кошке или собаке такое меню, нужны знания и опыт. Не каждый владелец животного ими обладает. Если у животного есть клинические проблемы, ему необходима специальная диета, которую нужно согласовывать с ветеринаром-диетологом, питание должно помогать вылечиться или улучшить здоровье питомца.

Сухие корма создаются с участием специалистов, они содержат все необходимые минералы, витамины и микроэлементы для здоровья животных. Ветеринарные линейки кормов помогают бороться с разными заболеваниями. Создать такой рацион для животного самостоятельно, из продуктов с рынка, крайне сложно.

Сколько требуется времени, чтобы разработать рецептуру корма?

— Все зависит от сложности продукта. Для ветеринарной линейки, над которой мы в настоящее время работаем, это почти год. За это время мы получаем заключение институтов, внутреннее заключение, проводим экспертизы, анализы, проверки и т.д. Если продукт является дополнительной линейкой, процесс проще, и его запуск занимает несколько месяцев.

Есть ли на рынке кормов преимущество у малых предприятий? Они могут поставить все, что нужно животным для долгой и здоровой жизни?

— Сложно сказать. В основном при производстве сухих кормов малые предприятия используют кукурузу, которая занимает около 25%, если добавить пшеницу, то в целом это около 50% злаков в составе. Кукуруза является технологичным злаком и хорошо подходит для создания красивой гранулы. Но стоит помнить, что в классификации кормов для животных есть эконом, премиум, супер-премиум и холистик линейки. В случае с премиальной и холистик-линейками высокий процент злаков в корме неполезен для животных.

Мы решили, что вместо кукурузы будем использовать ячмень, рис, чечевицу и небольшой процент пшеницы. В итоге наша продукция может быть менее красива визуально, но более физиологически адекватна для животных. Пойти на такое могут далеко не все производители.

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