Российский бизнес нуждается в наращивании инвестиций. Какие вложения актуальнее всего

Половине промышленных предприятий необходимо совершать капитальные вложения для развития. Чаще всего это инвестиции в отечественное оборудование и персонал.

47% российских промышленных предприятий нуждаются в наращивании инвестиций, потребность в них снизилась только у 5% компаний, пишет РБК со ссылкой на опрос Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ. Для 57% промышленников главным направлением для капитальных вложений стала покупка отечественного оборудования и машин. 35% предприятий указали, что для них это модернизация производственных мощностей, чтобы выпускать продукцию по программе импортозамещения.

Еще 17% респондентов (возможно выбрать несколько вариантов ответа) отметили, что нуждаются в инвестициях для выпуска импортных аналогов, но без частичного обновления или полной замены производственных мощностей. По мнению 26% руководителей предприятий, для них приоритетные инвестиции — обучение сотрудников и поиск высококвалифицированных кадров.

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Инвестиции в цифровые технологии указали в качестве приоритетных менее четверти опрошенных, в исследования и научные разработки — каждый десятый, а в экологическую модернизацию производства — только 8%.

По мнению промышленников, в 2023 г. активнее всего будут наращивать инвестиции фармацевтические компании, производители транспортных средств, компьютеров и электроники, а также машин и оборудования.

Среди причин, которые мешают наращивать объем капитальных вложений, руководители промышленных предприятий указали геополитическую и экономическую неопределенность, санкционные барьеры, нарушение деловых связей и ограничение доступа к внешним рынкам.