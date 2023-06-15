В Свердловской области упали цены на молоко, но это не повод для радости — Юрий Окунев

Владелец «Талицкого молока» отмечает: цены рухнули на 30%. Однако фермерам проще производить молоко в убыток, чем снизить надои. Иначе им придется вернуть полученные ранее субсидии.

Владелец компании «Талицкое молоко» Юрий Окунев отмечает в колонке на 66.RU, что производители молока в Свердловской области оказались в патовой ситуации. Она связана с перепроизводством молока:

Область доит 2100 тонн молока в сутки, а все заводы в регионе (Ирбит, Талица, Полевской, Кушва, Алапаевск и другие) принимают только 1500 тонн. 600 тонн каждый день из Свердловской области вывозится в другие регионы. Мы профицитный регион, в отличие от Челябинской области, где доят только 550 тонн молока в сутки, а потребность у них — 1500.

Сырое молоко приходится возить в дефицитные регионы. Условий для производства и экспорта сухого молока и масла нет — свердловские заводы к этому не приспособлены.

Сейчас цены на сырое молоко в Свердловской области упали на 30%, в магазинах скидки на молочные продукты достигают 30–40%. При этом условия субсидий, которые получают колхозы, предусматривают, что фермеры должны ежегодно доить все больше и больше молока. Если надой будет меньше, им придется вернуть государству субсидии, полученные за прошлый год. Поэтому фермеры не снижают надои несмотря на то, что фактически производство молока стало для них убыточным.

Юрий Окунев говорит о наличии еще одной проблемы в сельском хозяйстве — это перепроизводство зерна и, как следствие, низкие расценки на него:

В прошлом году зерно очень сильно упало в цене, поэтому выживали за счет стоимости молока. Теперь же упала цена и на молоко — двойной удар. И если низкая цена и на зерно, и на молоко, то для хозяйства это очень плохо.

Предприниматель не исключает, что по стране может пройти волна банкротств и закрытий хозяйств.

Но в этом нет ничего страшного. Потому что рынок отрегулирует. Неэффективные хозяйства будут куплены более эффективными управленцами, которые займутся тем же самым, но более качественно. Кризис очищает. Рынок рано или поздно рассудит, и все выровняется. Земля пустовать не будет, ее займут. Она сейчас в цене, — считает бизнесмен.

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