Десять школ региона за счет грантов обновили спортплощадки

У школ и гимназий обновляют спортивные залы, рядом с ними возводят современные воркаут-площадки. Список учебных заведений, где уроки физкультуры будут проходить интереснее.

Десять школ Свердловской области получили гранты на обновление спортплощадок. На полученные средства уже обустроена воркаут-зона в школе №21 Каменск-Уральского, отремонтированы два спортзала — в лицее №130 и гимназии №35 в Екатеринбурге. На следующей неделе будет открыта воркаут-площадка в школе №5 Сухого Лога.

Завершается строительство трех уличных площадок для детей, в гимназии № 32 Нижнего Тагила, гимназии № 104 Екатеринбурга и лицее № 7 в Березовском, ждет ремонта спортзал гимназии № 176 Екатеринбурга.

Накануне, 15 июня, в прямом телеэфире прошел розыгрыш еще двух грантов на ремонт. Денежную поддержку получат гимназия № 13 в Екатеринбурге и гимназия «Развитие» Ревды.

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