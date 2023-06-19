Снос усадьбы XIX в. в центре Екатеринбурга остановили с помощью прокуратуры и полиции

Общественники начали бить тревогу в ноябре-2022, когда усадьбу исключили из ОКН. В январе 2023 г. были снесены хозпостройки, часть архитектурного ансамбля. В мае начался снос основного здания.

9 июня прокуратура подала иск с обеспечительными мерами к ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро». Оспаривается исключение комплекса усадьбы из реестра объектов культурного наследия (ОКН). В качестве третьих лиц привлекли региональное Управление государственной охраны ОКН и экспертов, которые выдали заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности.

Предприятие «Чусовское озеро» уведомлено о недопустимости сноса усадьбы Беленкова. Однако в выходные ЗАО начало снос главного здания. Согласно информации о деле в Октябрьском районном суде, ответчиками, помимо ЗАО, привлекаются эксперты, давшие заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности. Насколько известно, снос остановлен полицией и прокуратурой, — сообщается в группе «Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ — Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Усадьба была внесена в список объектов культурного наследия в 1991 г. как ансамбль, состоящий из жилого дома со сводами, сад, Т-образный флигель, амбар деревянный двухъярусный, ограда и ворота.

Напомним, что специалисты по сохранению памятников, архитекторы-реставраторы забили тревогу в ноябре 2022 г. Они направили открытое обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе администрации Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой предотвратить снос этих построек. Тогда здания исключили из списка объектов культурного наследия, это и поставило его под угрозу сноса.

Обращение было также опубликовано на странице группы «Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ — Екатеринбург».

«Экспертизы с выводами об утрате объектами историко-культурного значения выполнены инженерами Жоминым, Сосниным из Саратова и Федосеевой из Москвы. Заказчик экспертизы — застройщик, ещё 2008 г. уничтоживший ОКН «Никольская старообрядческая церковь» (ул. Розы Люксембург, 77/ Тверитина,54). При этом с профессиональным сообществом Екатеринбурга никакого обсуждения не было: процедура снятия с охраны производилась в обход историков, архитекторов, реставраторов, искусствоведов, знающих историко-культурный потенциал и этих объектов, и всего района бывшей «заимки» вблизи Царского моста», — говорится в обращении.

Комплекс зданий находится на берегу Исети около Царского моста по адресу ул. Розы Люксембург, 73 и 75. Исторически этот район известен как «старообрядческая заимка».

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