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Общественники Екатеринбурга пытаются остановить снос усадьбы Беленкова и Троицкой церкви

Общественники Екатеринбурга пытаются остановить снос усадьбы Беленкова и Троицкой церкви
Иллюстрация: скриншот видеообращения «Движения РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ — Екатеринбург»

В ноябре 2022 г. здания исключили из списка объектов культурного наследия, а это значит, что его могут снести, считают специалисты по сохранению памятников.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Специалисты по сохранению памятников, архитекторы-реставраторы, направили открытое обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе администрации Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой предотвратить снос нескольких старинных построек в центре Екатеринбурга. Обращение опубликовано на странице группы «Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ — Екатеринбург».

Участники движения выступают против сноса исторической усадьбы Беленкова и Троицкой церкви Общества старообрядцев. В ноябре оба памятника исключили из всероссийского реестра ОКН. Это и стало поводом для обращения.

Экспертизы с выводами об утрате объектами историко-культурного значения выполнены инженерами Жоминым, Сосниным из Саратова и Федосеевой из Москвы. Заказчик экспертизы — застройщик, ещё 2008 г. уничтоживший ОКН «Никольская старообрядческая церковь» (ул. Розы Люксембург, 77/ Тверитина,54). При этом с профессиональным сообществом Екатеринбурга никакого обсуждения не было: процедура снятия с охраны производилась в обход историков, архитекторов, реставраторов, искусствоведов, знающих историко-культурный потенциал и этих объектов, и всего района бывшей «заимки» вблизи Царского моста, говорится в обращении.

Комплекс зданий находится на берегу Исети около Царского моста по адресу ул. Розы Люксембург, 73 и 75. Исторически этот район известен как «старообрядческая заимка». Собственником земли здесь является не регион, а застройщик ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро», пишет ЕАН.

Напомним, что в 2014 г. старообрядческую церковь и усадьбу Беленкова выставляли на торги. Правда, вскоре сняли. Министерство государственного имущества пошло навстречу представителям старообрядческой общины, которых поддержали депутаты городской думы.

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Автор: Татьяна Юстус
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