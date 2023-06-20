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Второй российский девелопер закроет крупнейшую сделку на рынке жилья

Второй российский девелопер закроет крупнейшую сделку на рынке жилья
Автор фото: Tolu Olubode. Иллюстрация: Unsplash.com

ГК «Самолет» приобретает ГК МИЦ, одного из крупнейших столичных застройщиков. Сумма сделки, вероятно, превышает 40 млрд руб. За счет нее девелопер нарастит строительство и расширит земельный банк.

#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

Девелоперская группа «Самолет» подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Самолета». В периметр сделки войдет весь бизнес ГК МИЦ: строящиеся и перспективные проекты, земельные участки в Московском регионе, все материальные и нематериальные активы — всего более 50 компаний. По данным источника агентства, сумма сделки превысит 40 млрд руб.

Мы приобретаем очень качественный актив — один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России, — сказал гендиректор и член совета директоров «Самолет» Антон Елистратов (цитата по пресс-службе).

По словам инвестстратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, сделка станет одной из крупнейших сделок на российском рынке недвижимости.

По данным РИА «Новости», основатель ГК МИЦ Андрей Рябинский намерен заняться развитием собственного ИТ-проекта.

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Автор: Андрей Пермяков
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