Второй российский девелопер закроет крупнейшую сделку на рынке жилья

ГК «Самолет» приобретает ГК МИЦ, одного из крупнейших столичных застройщиков. Сумма сделки, вероятно, превышает 40 млрд руб. За счет нее девелопер нарастит строительство и расширит земельный банк.

Девелоперская группа «Самолет» подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Самолета». В периметр сделки войдет весь бизнес ГК МИЦ: строящиеся и перспективные проекты, земельные участки в Московском регионе, все материальные и нематериальные активы — всего более 50 компаний. По данным источника агентства, сумма сделки превысит 40 млрд руб.

Мы приобретаем очень качественный актив — один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России, — сказал гендиректор и член совета директоров «Самолет» Антон Елистратов (цитата по пресс-службе).

По словам инвестстратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, сделка станет одной из крупнейших сделок на российском рынке недвижимости.

По данным РИА «Новости», основатель ГК МИЦ Андрей Рябинский намерен заняться развитием собственного ИТ-проекта.

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