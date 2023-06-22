«Если наш И-16 — это Жигули, то Мессершмитт — это BMW Х5». Знаменитые советские самолеты

Они совершили невозможное: небесные тихоходы, летающие танки, ишачки, ветерки и чудеса безмоторной авиации — все это крылья Победы. Рассказываем о самых интересных самолетах Второй мировой войны.

В Екатеринбурге есть уникальная коллекция самолетов времен Второй мировой войны. Она хранится в музее авиации УГМК «Крылья Победы». Впрочем, самолеты здесь не только хранятся, но и собираются по частям, как конструктор «Лего». Есть специальный цех реставрации, где работают 12 человек.

У музея три основных источника поставки самолетов или того, что от них осталось — военное министерство, частные коллекции и поисковый отряд. Понятно, что техника середины и начала прошлого века нуждается в реставрации, а поисковый отряд и вовсе находит порой просто руины, но даже их здесь восстанавливают практически до рабочего состояния.

Роль российской авиации и авиапромышленности в победе во Второй мировой войне, как и роль ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, — всех, кто был связан со становлением российского авиастроения, сложно недооценить.

«Только 16% самолетов, которые помогли советской армии победить, были лендлизовые, остальные — отечественные», — рассказывает экскурсовод музея. Однако здесь можно увидеть американские, английские и советские машины. Что они делали в СССР, как использовались и где пригодились?

В мае СОСПП организовал поездку на ретропоезде для представителей 60 регионов России, которые приехали на всероссийский финансовый форум ФИНМАРКЕТ именно в этот музей. Гостей впечатлил размах выставок и бережное отношение к экспонатам. DK.RU побывал вместе с ними в музее, и мы делимся с вами рассказом о некоторых из самолетов.

Catalina



«Эта «Каталина» попала в Верхнюю Пышму из армии Бразилии, где они до сих пор летают над Амазонкой. На Урале не разрешают летать на таких штуковинах. Жаль. Наша «Каталина» в летном состоянии. Мы могли бы взлететь на ней с Сысертского озера»

Гидросамолет Catalina начала выпускать во Флориде фирма Consolidated Aircraft Corporation в 1935 г. изначально только для того, чтобы тушить лесные пожары. В годы войны Catalina стала самолетом патрульного назначения.

В 1938 г. было произведено 3800 таких самолетов. 380 из них прилетели в СССР по трассе Аляска-Сибирь. С 1939 г. «Каталина» начала перевозить огромные комплексы радиолокационных станций. По сути, в дальнейшем этот гидросамолет использовался для того, чтобы искать вражеские подводные лодки в Северном Ледовитом океане. Они уничтожали мины на Черном и Балтийском морях и занимались высадкой десанта на тихоокеанском побережье.

В 1941 г. именно у этой модификации появляются стойки шасси, ведь изначально самолет мог присаживаться и взлетать только с воды. Пустой вес «Каталины» около 13,5 тонн. С нагрузкой она может весить до 17 тонн. Скорость ее не такая уж большая — 300 км/ч. Ее главная характеристика — выносливость, она могла находиться в воздухе до 12 часов.

Предполагалось, что экипаж «Каталины» состоят из восьми человек: четыре стрелка-пулеметчика, два летчика-штурмана, бортмеханик и радист-оператор. Но в СССР обходились командой из четырех.

СССР тогда купил лицензию на этот самолет и пытался производить его в Таганроге. За два года был сделан всего один: мы попытались угнаться за технологичностью этой машины, но не получилось. Однако в дальнейшем у советских авиастроителей отлично получались свои легкие гидросамолеты.

После войны эти самолеты занимались тем, что изучали русский север. Вместо радиолокационной станции в них ставилась метеорологическая.

Бомбардировщики

Английский Авро 504 — «Аврошка», он же советский кукурузник У-2 или По-2, «летающая парта», «летающая этажерка», «небесный тихоход»

«Самый неуловимый и самый живучий самолет. Если вы будете в него стрелять, то попытаетесь попасть в двигатель, что, конечно же, не получится, потому что он пролетает над противником со скоростью 60 км/час где-то в темноте»

На небольшой высоте ночью с выключенным двигателем он спускался на позиции противника засыпал их ампулами, гранатами, бомбами, снарядами: все что было шло в ход. Ампулы — это стеклянные емкости с зажигательной смесью, как «Коктейль Молотова», только в большем объеме.

«Авро» — самый старый самолет, который представлен в Музее военной техники. Он стал первым стратегическим бомбардировщиком, да еще и первым штурмовиком. Именно с этого самолета начинается взлет нашей авиации, начиная с Первой мировой войны и заканчивая первым реактивным самолетом нашей армии.

Экипаж — два человека: один им управляет — это летчик-штурман, второй может с собой взять два револьвера, пулемет и даже стрелять по самолетам противника. Это такие рыцарские бои на деревянных самолетах, да еще и в воздухе. Максимальная скорость самолета 100 км/час. Вес — всего 850 кг.

В СССР в 1927 г. начинает производиться свой «Авро» и его назовут У-2 — самый известный массовый невоенный самолет в российской истории. В 1954 г. его стали называть «кукурузник» в честь Никиты Хрущева, это был сельскохозяйственный самолет, но многие его знают как «летающую парту», «летающую этажерку» или «небесный тихоход». Максимальная скорость 120 км/час. Это основной учебный самолет нашей авиации. Велосипед среди самолетов.

С «Авро» связана история создания женской воздушной армии. Она была сформирована в сентябре 1942 г., всего было три авиаполка. Их называли ночные ведьмы. Их задача состояла не в том, чтобы что-то уничтожить, они должны были просто прилететь, нашуметь и улететь — не давая противнику спать. Этакие бомбовые налеты беспокоящего характера.

У нас их называли проще — «дунькин полк» (по имени командира Евдокии Бершанской). 23 девушки стали героями Советского Союза. За годы войны девушки совершили 1200 вылетов и сбросили более 10 тыс. тонн бомб на головы противника. Говоря словами экскурсовода:

Этот самолет вы не услышите и не увидите. Даже если вы пробьете деревянный борт, обшитый перкалью (тканью), то просто оставите в нем дырочку. Девушки прилетят, заштопают и полетят на нем дальше. Ему не нужен аэродром. Он может взлететь с поляны в лесу. Если вспомнить фильм «Небесный тихоход» 1946 г., там два героя поднимают самолет за хвост, перетаскивают из леса на полянку и взлетают.

Ту-2 или Туполевский второй

Если говорить о бомбардировочной авиации, то это самый известный представитель среди советских бомбардировщиков. Экипаж — четыре человека, включая бомбардира, который располагался в носовой части. Сначала его не было вообще: летчик-штурман сам должен был сбрасывать бомбы и управлять самолетом. Вес в 11 тонн не позволял этому самолету пикировать, хотя для него это не главное. Для бомбардировщика главное — дальность хода и, конечно же, то, сколько он сможет поднять в воздух (до двух тонн). С 1945 г. это был основной торпедоносец нашей армии. Снимался в фильме «Баллада о бомбере». В 1953 г. был снят с вооружения.

Б-25

Это американский бомбардировщик. Он появился в СССР в 1943 г. И был единственным, кто мог взлетать с авианосца. Вспомните фильм «Перл-Харбор» — в конце герой Алека Болдуина берет десять таких самолетов разных модификаций, снимает с них дополнительную бронезащиту, топливные баки, все оборонительное вооружение в виде 8-9 пулеметов и этот самолет «худеет» с 14 тонн до 9,5. Таким образом, теперь смог взлететь с авианосца. Для взлета в оригинальном весе ему требовалось 800 метров разбега, а на авианосце — всего 250.

Лучшее, что было у американских бомбардировщиков, помимо обогрева внутри, — это отличная связь и плюс ко всему простейшее управление. Б-25 стал у нас основным учебным тренажером для будущих бомбардировщиков.

Истребители

И-16, Ишачок



«У них огромная носовая плоскость, внутри которой располагается двигатель. Если вы делали когда-нибудь бумажные самолеты, вы знаете — у них же не такой нос! С таким носом самолетик просто никуда не полетит. А тут нос такой большой из-за огромного двигателя внутри. Их максимальная скорость около 400 км/час»

Советский одномоторный истребитель-моноплан 1930-х годов. На начало ВОВ на вооружении Советского Союза было 10 тыс. И-16. В 1941 г. их количество будет уменьшаться, в боях огромное количество самолетов будет потеряно, их заменят на более современные технологичные самолеты.

Сражения истребителей проходили на высоте 5 тыс. метров. Разворачиваясь, они со спины нападали на самолеты противника и уничтожали их. И-16 — один из самых трудных по управляемости самолетов в истории человечества. Отсюда и имя.

ЛаГГ-3 — Лавочкин, Гудков, Горбунов третьей серии

Самый лучший по мощности вооружения самолет-истребитель. Да еще и штурмовик. Тут мы вспоминаем «Повесть о настоящем человеке», Александра Мересьева, героя Советского Союза, который заходил на штурмовку на Лавочкине третьей серии, был сбит и потерял ноги, но вернулся обратно в боевую авиацию и стал героем Советского Союза.

«Кобра»

Американский истребитель, который состоял на вооружении СССР. Нам их было поставлено целых 5 тыс. Один из самых лучших истребителей по тяговооруженности. Помимо цельнометаллической кабины и веса в 5 тонн, у этого самолета было четыре пулемета на крыльях, два в носовой части и прямо в носу пушка 37 мм.

На фюзеляже этого самолета 56 звезд. Это самый звездный самолет, который тут представлен. Именно столько вражеских самолетов сбил Григорий Речкалов, уроженец города Ирбит Свердловской области, за годы ВОВ, летая на американской «Кобре». По этому показателю он первый среди советских летчиков.

Это самый оригинальный истребитель в истории человечества у него отсутствовал двигатель в носовой части. Из-за появления там огромной пушки двигатель был перемещен в заднюю часть. Также в нем крайне нетипичная для истребителя кабина с автомобильной дверью современного типа. Когда летчик ступал на крыло, чтобы покинуть самолет, его могло снести потоком воздуха на хвостовой стабилизатор. Таким образом, «Кобра» — очень опасный самолет не только для противника, но и для его хозяина.

БИ-1

Первый советский ракетолет или первый реактивный истребитель нашей армии был спроектирован в 1940 г. в подмосковных Химках. Первые два прототипа там даже летали. Но из-за то, что началась война, все производство было эвакуировано в поселок Билимбай недалеко от Первоуральска.

С фронта туда вызвали Григория Бахчиванжи — самого крутого летчика-испытателя Советского Союза. В ходе испытаний он сумел набрать на Би-1 невиданную для тех лет скорость — 800 км/час. Но седьмой полет в 1943 г. закончился трагедией — летчик погиб, а разработка самолета была остановлена.

Считается, что это наша первая докосмическая технология. После полета в космос Юрий Гагарин сказал такую фразу: «Если бы не Бахчиванджи, не было бы 12 апреля 1961 года».

К созданию этого реактивного самолета приложил руку Сергей Королев. Было создано всего семь его прототипов в летном состоянии. Они летали под Екатеринбургом и Москвой, но не дальше. Топлива хватало только на пять минут полета.

Кертисс Райт П-40, или «чудо безмоторной авиации»

Этот самолет стал у нас основным в противовоздушной обороне Москвы и Ленинграда в 1943 г. Но в 1941 г., когда он только к нам приехал, американский двигатель не смог пережить русской зимы, часто ломался, выходил из строя. Приходилось снимать его и уносить в теплый ангар, а самолет в это время стоял без двигателя на аэродроме. За что и получил такое прозвище. В дальнейшем двигатель ему просто поменяли — ставили советские М-105 или М-107.

Мессершмитт Bf-109, «Худой», немецкий истребитель

Самый массовый и самый известный в истории человечества поршневой истребитель. Если сравнивать его с И-16, то И-16 («Ишачок») — это Жигули, а Мессер — это BMW Х5. Взять хотя бы складывание стоек шасси: чтобы это сделать на советском самолете, надо было 37 раз прокрутить специальный рычаг, здесь достаточно было нажать кнопку, и стойки убирались автоматически. При этом Мессер мог развивать скорость в 600 км/ч.

Сражаться друг с другом эти самолеты на больших высотах не могли. Поэтому зачастую наш «Ишачок» заманивал Мессершмитт вниз, и последний терял, во-первых, скорость, во-вторых, маневренность — ведь это очень длинный самолет. И-16 мог быстро развернуться, напасть на него со спины и сбить.

Штурмовики

Hurricane (с англ. ураган), «Ветерок», «Харитон»

Самый первый лендлизный самолет, который мы получили, был британцем и назывался «Ураган». Но названию не соответствовал. Он был огромный, тяжелый, из-за чего им было очень сложно управлять. Британцы устанавливали на него восемь пулеметов калибра 7-62, но они были настолько слабые, что для сбития вражеского самолета нужно было приблизиться к нему на 50 метров.

В Мурманске появилось 3000 таких харрикейнов. В них вместо пулеметов ставили либо две пушки 37 мм, либо четыре пушки по 20 мм. Он стал штурмовиком и базировался только под Мурманском.

ИЛ-2, летающий танк



Источник фото: Ил-2 — Википедия (wikipedia.org)

Самым главным самолетом из всей советской авиации можно считать штурмовик ИЛ-2. Он соединял в себе качества танка и самолета. Если взять всю броневую защиту, соединить воедино, появится броня для легкого танка Т-60 или Т-70. 36 тыс. таких штуковин было выпущено в СССР. Их делали в Ленинграде, Новосибирске и Самаре. 250 таких самолетов было произведено в Нижнем Тагиле.

Этот самолет известен тем, что он буквально как танк нападал с воздуха на позиции противника. Собственно говоря, штурмовик это и должен делать. Но вторая функция, которая важна штурмовику, — живучесть. Потому что после того, как вы обстреляли позиции противника на земле, вы должны через пикирование сделать кружок и зайти на них еще раз десять. Стоит отметить, этот самолет считается самым живучим в истории авиастроения Второй мировой войны.

Он мог нести на себе до тонны различных бомб и ампул. Вооружение поначалу располагалось только в носовой части, потом оно появилось и на крыльях. В том числе на них устанавливали ракеты от «Катюш».

Самолет тяжелый. Его вес достигал восьми тонн, только двигатель весил тонну. Он мог развивать скорость 350 км/час. В музее УГМК хранится только часть одного из таких самолетов, которую обнаружили в районе Койвиста в Финляндии в 1944 г.

В заключение

«Советская авиапромышленность совершила в те годы поистине невозможное! Всего за годы войны было выпущено более 63 000 истребителей, 37 500 штурмовиков, 21 100 бомбардировщиков, 17 300 транспортных и 4 000 учебных самолёта. При этом огромная ответственность по проектированию, испытанию и запуску в производство лежала на плечах главных конструкторов авиационной техники: Владимира Горбунова, Михаила Гудкова, Михаила Гуревича, Сергея Ильюшина, Семена Лавочкина, Анастаса Микояна, Владимира Петлякова, Николая Поликарпова, Павла Сухого, Андрея Туполева и Александра Яковлева. Бесценен вклад в развитие аэродинамики и радиолокации наших ведущих учёных — Сергея Чаплыгина и Абрама Иоффе», — писал Антон Бессонов, председатель Челябинского отделения РКО в статье о советских ВВС в годы ВОВ.

Текст составлен на основании рассказа экскурсовода Музея военной техники УГМК Александра Межецкого

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