11-этажный «офисник» Уральского транспортного банка продадут с торгов

Здание класса «В» находится в центре Екатеринбурга, рядом со станциями метро «Уральская» и «Динамо». Его бывший владелец, один из старейших банков Урала, сейчас проходит процедуру ликвидации.

Российский аукционный дом выставил на торги здание, в котором когда-то располагался головной офис Уральского транспортного банка, по поручению Агентства по страхованию вкладов.

11-этажный «офисник» площадью 2,7 тыс. кв. м находится на Братьев Быковых, 28. Площадь земельного участка составляет 914 кв. м. Здание находится в хорошем состоянии, в помещениях сделан ремонт. Вместе с объектом новый владелец получит имущество банка: мебель, офисное оборудование.

Начальная цена лота — 327,5 млн руб.

Одно из основных преимуществ объекта — готовность к эксплуатации. Помещения полностью оборудованы мебелью и офисной техникой, поэтому новый собственник может начать использовать его без дополнительных вложений. Здание подойдет для размещения штаб-квартиры компании, смарт-офиса, колл-центра, подразделений банков. При желании и дополнительных вложениях здесь можно организовать апарт-отель, — отмечает директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

Торги пройдут на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Заявки на участие в них принимаются до 27 июля.

Напомним, что ЦБ РФ инициировал банкротство Уральского транспортного банка в ноябре 2018 г. Это произошло несмотря на то, что банк проходил процедуру финансового оздоровления по согласованию с регулятором.

Ранее арбитражный управляющий, партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель офиса компании в Санкт-Петербурге Ольга Жданова отметила в интервью DK.RU, что «в России банкротство — чисто похоронная процедура». Она рассказала, почему страну не захлестнула волна банкротств бизнеса (ее ожидали эксперты), и сколько стоит стать банкротом.