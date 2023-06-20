Редактор, менеджер и проектировщик из Екатеринбурга вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

В Екатеринбурге завершился кастинг конкурса красоты среди сотрудниц офисов. Мероприятие проходит в 14 раз. В этом году в нем приняли участие девушки из тридцати местных компаний.

Сотрудницы трех екатеринбургских компаний стали полуфиналистками конкурса красоты «Мисс Офис»:

Полина Хлобыстова , инженер-проектировщик ООО «Вест» ;

, инженер-проектировщик ; Надежда Антоненко , менеджер по продажам «ПКП «Промметалл» ;

, менеджер по продажам ; Анастасия Деева, редактор «Бокс ТВ».

Региональные кастинги продолжаются. Впереди — интернет-голосование за выход в финал. По его результатам будут отобраны 30 девушек. Их пригласят в Москву, где компетентное жюри выберет «Мисс Офис – 2023». Она получит главный приз — 3 млн руб.

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и другие подарки.

Конкурс «Мисс Офис» был учрежден в 2010 г. Его основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. В конкурсе может принять участие любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Напомним, что пять лет назад «Мисс Офис» стала екатеринбурженка Алена Титова. В 2022 г. в полуфинал конкурса от Свердловской области вышли три участницы, но по итогам интернет-голосования ни одной из девушек не удалось пройти в финал конкурса.