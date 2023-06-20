Не только Москвич: импорт китайских автомобилей в России вырос втрое

Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении. Бестселлером также остается модель АвтоВАЗа Granta.

Наращивать импорт из КНР Россия начала на фоне ухода из страны европейских компаний, пишет Коммерсантъ. В результате за январь—май импорт автомобилей из Китая в Россию вырос почти в три раза год к году, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В частности, импорт китайской строительной техники за этот же период вырос почти в восемь раз:

Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении. Я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 млн человек.

В мае рынок легковых автомобилей показал рост в 2,6 раза, но оказался чуть ниже апрельского результата. Всего было продано 72,2 тыс. машин, из которых более 30% пришлось на отечественную Lada. Бестселлером также остается модель АвтоВАЗа Granta, а остальные места в топ-3 занимают машины марок из Китая. В июне Герман Греф на ПМЭФ не смог с первого раза завести автомобиль для чиновников Lada Aurа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Седан Aura, считает производитель, будет популярен у бюджетных организаций.

Между тем, стоимость автомобилей в России остается одной из самых высоких в мире. Оставшиеся европейские марки на фоне параллельного импорта немилосердно подросли в цене, а китайские аналоги продаются в 2,5 - 3 раза дешевле, чем на родине.

В этом году рынок автомобилей постепенно восстанавливается после событий 2022 г., когда в России остановилось производство на площадках западных, корейских и японских автоконцернов, которые решили покинуть страну. Встали также многие заводы российских предприятий из-за проблем с комплектующими. Сейчас объемы производства и продаж новых автомобилей все еще значительно ниже уровней прошлых лет, при этом расширение предложения отстает от восстановления спроса.

Доля новых машин — то есть не старше трех лет — составляет всего 10%, а средний возраст автомобиля достиг 14 лет. На фоне слабого производства и импорта подержанных машин он вырастет еще сильнее, рассказывал Dk.RU. При этом обеспеченность собственными легковыми автомобилями в России составила 328 штук на 1000 человек в 2021 г., что на 35% выше, чем в 2011 г. Такой уровень обеспеченности гораздо ниже среднего уровня в развитых странах, но сопоставим со средним уровнем в странах с формирующимися рынками африки и стран третьего мира.