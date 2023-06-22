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Женщин все больше: посещаемость фитнес-клубов выросла, но маржинальнее они не стали

Женщин все больше: посещаемость фитнес-клубов выросла, но маржинальнее они не стали
Автор фото: Jonathan Borba. Иллюстрация: Unsplash.com

«Мужчины менее склонны к регулярной поддержке здоровья». Количество фитнес-клубов растет, как и число их клиентов. В то же время средний возраст аудитории повышается.

#ФИТНЕС#НОВОСТИ

В 2023 г. количество клиентов фитнес-клубов достигло 6,1 млн человек, это на 5,2% больше, чем в допандемийном 2019 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование FitnessData. Рост числа посетителей руководитель FitnessData Максим Боровиков связывает с увеличением количества объектов: сейчас в России насчитывается 13,5 тыс. фитнес-клубов и студий, это на 5,5% больше, чем в 2019 г. Их число выросло прежде всего за счет небольших студий, площадью до 200 кв. м.

Изменилась также половозрастная структура клиентов. Так, доля женщин за четыре года выросла с 53% до 56% или на 340 тыс. человек в натуральном выражении, тогда как число мужчин сократилось на 100 тыс., говорит Максим Боровиков. «Мужчины менее склонны к регулярной поддержке здоровья», — говорит гендиректор XFIT Ирина Туманова. Рост доли женщин среди клиентов стимулирует клубы развивать групповые программы, тогда как востребованность тренажерных залов падает.

Любопытно также, что средний возраст клиента вырос с 36 до 37 лет: возрастная группа 25-34 года сократилась на 160 тыс. человек — из-за демографического спада в 90-х и отъезда за границу части мужчин. В то же время растет число клиентов старше 45 лет, говорит Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Она указывает, что число посетителей клубов будет расти и дальше, что приведет также к росту выручки отрасли, но не к прямому увеличению маржинальности, так как постоянно растут и затраты. 

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Автор: Андрей Пермяков
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