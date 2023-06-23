От 87 до 150 тыс. руб. — столько получают выпускники ведущего уральского вуза

Будущие работодатели активно участвуют в обучении потенциальных сотрудников и берут их на стажировки. Некоторые компании уже сейчас больше чем наполовину состоят из выпускников УрФУ.

Уральский федеральный университет отметился в двух рейтингах вузов с самыми высокими зарплатами выпускников — занял 13-ю позицию среди IT-вузов и 12-е место среди учебных заведений, которые готовят специалистов для сферы экономики и финансов. При этом около 80% выпускников этих направлений остаются работать в Екатеринбурге.

По данным представителей сервиса по поиску работы Superjob, сегодня компании готовы платить IT-специалистам, отучившимся в УрФУ, 150 тыс. руб.— уровень зарплаты вырос на 25 тыс. руб. за год.

Подготовкой широко востребованных IT-специалистов в университете занимаются два авторитетных научно-образовательных центра — это наши прославленные матмех и радиофак, — говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — При этом каждый шестой наш студент учится на направлении, так или иначе связанном с информационными технологиями. Сейчас и гуманитарная среда не обходится без цифры.

По его словам, подготовить студентов к профессии и перенастроить для этого образовательные программы вузу помогают партнеры — в IT-сфере это, в первую очередь, «СКБ Контур», УЦСБ, Сбер, «Яндекс». Так, например, у Контура есть свое IT-направление в институте математики и компьютерных наук УрФУ — бакалавриат ФИИТ. Программа «Фундаментальная информатика и информационные технологии» готовит разработчиков, которые востребованы в любой IT-компании.

Мы ежегодно приглашаем студентов на стажировки — два месяца они решают реальные задачи и получают зарплату. Лучшие стажеры остаются работать у нас, — рассказала HR-директор Контура Александра Батина. — Также IT-отрасль нуждается в специалистах на стыке технических и гуманитарных наук. Это менеджеры проектов и продуктов, аналитики данных, продуктовые маркетологи, исследователи — они востребованы в Контуре и IT-сфере в целом. Совместно с УрФУ мы готовим таких специалистов в рамках магистерской программы «Цифровая гуманитаристика».

Выпускники УрФУ востребованы и менее крупными компаниями. Как рассказала руководитель группы отдела персонала UDV Group Юлия Юрошева, сегодня в штате компании более 200 человек, более 50% сотрудников имеют высшее образование различных специальностей УрФУ, еще около 30% сотрудников проходят там обучение:

Выпускники IT-специальностей УрФУ имеют высокую конкурентоспособность при поиске работы, так как обладают современными знаниями и навыками. Поэтому мы как компания, заинтересованная в привлечении молодых талантов с высоким уровнем подготовки в сфере IT, поддерживаем УрФУ и взаимодействуем со студентами этих специальностей еще на этапе их обучения в вузе. Например, мы участвуем в карьерных мероприятиях: проводим спецкурсы, проектные практикумы, летнюю школу для студентов 3 курса. Лучшие студенты получают joboffer и становятся частью нашей команды.

Что касается оплаты труда, в Контуре отметили, что ежегодно пересматривают зарплаты специалистов и изучают ситуацию на рынке, чтобы предлагать сотрудникам конкурентный уровень мотивации. В UDV Group также рассказали, что в компании проходит performance review, по результатам которого сотрудник может повысить свой грейд, и, следовательно, увеличить уровень дохода — за последний год зарплаты по всем грейдам выросли на 15%.

В выпускниках IT-направлений УрФУ заинтересованы не только профильные компании, но и стратегические партнеры вуза из других отраслей — например, ТМК и Группа «Синара», ведущие финансовые организации и крупные застройщики. В пресс-службе Сбербанка эту информацию подтвердили:

За первое полугодие 2023 г. мы приняли на вакансии в Екатеринбурге и Свердловской области 11 студентов УрФУ, которые в этом году только окончат вуз, и более 60 человек с дипломами УрФУ, которые окончили вуз несколькими годами ранее. Нам интересны ребята разных специальностей, но так как Сбер является цифровой компанией, то мы заинтересованы в выпускниках с IT-профилем. Таким соискателям мы готовы предложить стартовые вакансии — data scientist и data analytics. Для выпускников с экономическим и менеджерским образованием у нас есть вакансии, связанные со взаимодействием с клиентами, развитием и накоплением позитивного клиентского опыта.

По данным сервиса Superjob, в настоящий момент средние зарплаты выпускников УрФУ в отраслях экономики и финансов составляют 87 тыс. руб. в месяц — это на 7 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Подготовкой профильных специалистов в области экономики, менеджмента, права, бизнес-информатики, государственного управления, рекламы и связей с общественностью занимается Институт экономики и управления.

Столь высокая позиция в рейтинге — результат работы всей команды преподавателей и ученых ИнЭУ. Это подтверждает, что наш институт действительно обеспечивает качественное экономическое и управленческое образование, которое в полной мере отвечает запросам работодателей,— отметил директор ИнЭУ УрФУ Дмитрий Толмачев. — На эти цели уже работает и проектное обучение, реализованное в тесном сотрудничестве с пулом корпоративных партнеров, а также будет работать новый проект «Индивидуальные образовательные траектории». В новом учебном году наши первокурсники смогут более гибко подходить к содержанию своего образования.

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