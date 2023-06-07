УрФУ вошел в десятку лучших вузов страны

В свежем рейтинге RAEX-100 университет улучшил прошлогодние показатели. При том, что ежегодно число участвующих в исследовании учебных заведений, растет.

В преддверии приемной кампании агентство RAEX опубликовало свежий рейтинг лучших вузов России RAEX-100. В него вошли университеты из 29 регионов. В частности, 33 вуза представляли Москву, 13 — Санкт Петербург.

При подготовке исследования учитывались статистические показатели, а также результаты опроса, в котором приняли участие более 120 тыс. человек — это представители академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Первоначальное условие участия в рейтинге — заполнение анкеты вуза. Ежегодно число участвующих в анкетировании растет, а значит, растет и конкуренция за попадание в топ-100. Общий балл вуза складывается из трех групп показателей:

условия для получения качественного образования,

уровень востребованности выпускников работодателями,

уровень научно-исследовательской деятельности.

В число лучших вузов страны попал Уральский Федеральный университет. По сравнению с прошлогодним рейтингом он смог подняться на одну позицию и занять 10 место.

Наш университет успешно формирует в регионе один из крупнейших центров по качественной подготовке кадров и внедрению передовых научных разработок в промышленности, — говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Для достижения необходимых результатов вуз активно работает с академическими институтами и индустриальными партнерами. Все это способствует развитию региона и повышению его конкурентоспособности. Рост УрФУ в рейтинге RAEX подчеркивает то, что мы активно развиваемся и находимся на верном пути.

Добавим, что в рейтинг RAEX-100 попал еще один свердловский вуз — Уральский государственный медицинский университет занял 91 место.

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