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СДЭК открыл огромный фулфилмент-центр в Турции для удобства российских предпринимателей

СДЭК открыл огромный фулфилмент-центр в Турции для удобства российских предпринимателей
Иллюстрация: СДЭК

Помещение площадью 2 тыс. кв. м откроется в Стамбуле, это позволит российским предпринимателям упростить закупку товаров в Турции для их дальнейшей продажи в России.

#НОВОСТИ

СДЭК открыл фулфилмент-центр в Турции 22 июня. Как рассказали в компании, СДЭК Фулфилмент заберет груз из любой точки Турции, подготовит его и отправит в Россию или другую страну.  Кроме того, компания организует первую и последнюю милю по стране, финансовую логистику и поможет при работе с турецкими маркетплейсами. При необходимости СДЭК поможет с таможенным оформлением, b2b-транзитом, дополнительной упаковкой и консолидацией-расконсолидацией, — прокомментировал Евгений Бахарев, СЕО Фулфилмент СДЭК:

СДЭК Фулфилмент продолжает расширять возможности российских предпринимателей по выходу на новые рынки. По многочисленным просьбам клиентов мы приняли решение открыть фулфилмент-центр в Турции. Теперь закупка товаров в этой стране станет гораздо проще. Мы самостоятельно организуем весь операционный процесс — от сбора груза из любой точки Турции до оформления и отправки товаров. Кроме того, у нас есть дополнительные возможности, например, байинг в Турции.

СДЭК предоставляет услугу фулфилмента в 24 городах  и 7 странах мира. Срок доставки товаров до РФ и Казахстана составит 8-10 дней. В мае 2023 г. компания объявила об открытии фулфилмент-центра в Китае, в Шанхае. В планах на 2023 г. — запустить фулфилмент в рамках 500 ПВЗ в России и СНГ.

В конце 2022 г. компанию СДЭК несколько раз обвиняли в крупнейшей утечке базы данных пользователей, рассказывал DK.RU. В открытом доступе оказалась база данных пользователей сервиса для заказов за рубежом «CDEK.Shopping» и маркетплейса CDEK.MARKET, включая имена и пароли пользователей, адреса электронной почты, телефоны, даты рождения, даты создания и обновления профиля. 

Автор: Андрей Широков
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