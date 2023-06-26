Сысерть термальная: как превратить турпоток малого города в выгодную инвестицию

Внутренний туризм осваивают все больше россиян. По данным Российского союза туриндустрии, отдых внутри страны в 2022 г. выбрали 68,5 млн жителей. В 2021 г. этот показатель был ниже — 60 млн человек.

Привлекательные с точки зрения туризма локации всегда привлекают бизнес. Предприниматели развивают социальную инфраструктуру, строят места для размещения путешественников. Как следствие — регион или город получает еще больше туристов и, соответственно, поступлений в бюджет. За примерами не надо далеко ходить. В отчетах Министерства курортов и туризма и олимпийского наследия Краснодарского края говорится: за прошлый год Кубань посетили 17,4 млн туристов, а в бюджет региона было перечислено 747 млн руб.

Как правило, средства от посещения региона или конкретного города туристами идут не только в бюджет. Предприниматели, которые успели вовремя приобрести недвижимость в развивающихся локациях, тоже неплохо отбивают первоначальные вложения. В качестве примера рассмотрим все тот же Краснодарский край. В Сочи за последние три года, по оценке региональных застройщиков, стоимость «квадрата» увеличилась в 3,4 раза, до 482 тыс. руб. В Новороссийске цена квадратного метра увеличилась вдвое, до 129,5 тыс. руб. В Туапсе — до 140 тыс. руб.

Стоимость аренды недвижимости тоже растет. По данным «Суточно.ру», в среднем по России стоимость аренды квартиры летом 2023 г. составляет 4200 руб. в сутки, что на 14% больше, чем в прошлом году. В Сочи в июле 2022 г. средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сутки составляла 5,1 тыс. руб., подорожав за полгода на 41%. В Геленджике — 4,6 тыс. руб. (+35%), в Анапе — 3,7 тыс. руб. (+32%), в Новороссийске — 3,1 тыс. руб. (+35%), свидетельствуют данные «ЦИАН Аналитика».

А причем здесь Сысерть?

Последние несколько лет Сысерть стала настоящим магнитом для туристов. Один только фестиваль «Лето на заводе», который проводится с 2019 г. на территории завода Турчаниновых-Соломирских, за сезон посещают десятки тысяч человек. Кроме того, идет активное развитие туристического кластера «Большая Сысерть», который уже высоко оценили на федеральном уровне. Проект предполагает создание четырех тематических зон для экотуризма, агротуризма и активного туризма с главной зоной в Сысерти.

Любят уральцы посещать и гору Бессонова. Особенно зимой. В это время там открывается горнолыжная трасса. Любители красивых видов с удовольствием ходят по природному парку «Бажовские места». Местом притяжения в парке является озеро Тальков Камень. Поклонники размеренных прогулок по музеям находят много интересного в Сысертском краеведческом музее. В нем, к примеру, экспонируется коллекция музыкальных инструментов, датируемая 1903 годом, пушки, отлитые на местном заводе во время Отечественной войны 1812 года, предметы крестьянского и дворянского обихода и многое другое.

Пользуется популярностью и дом-музей уральского писателя Павла Бажова. Здесь можно увидеть мебель семьи Бажовых, кухонную утварь XIX века и прочие предметы быта. Главный зал музея — рабочий кабинет, в котором Павел Бажов написал повести «Зелёная кобылка» и «Дальнее-близкое».

Развитием рекреационной инфраструктуры в Сысерти активно занимается компания Baden Family.

К 2025 г. на территории бывшей мебельной фабрики в Сысерти появится семейный термальный курорт «Баден-Баден». Инвестиции в проект составят 2,2 млрд руб. Строительство нового курорта уже началось. Особенностью нового термального комплекса станет фокус на семьях с детьми — упор будет сделан на детские развлечения: появится большой развлекательный центр, игровые комнаты, бассейны с горками и водопадами. Кроме того, мы возведем на месте бывшей мебельной фабрики апартаменты. Их продажи уже начались. Стоит отметить, вся эта работа ведется параллельно с развитием другого нашего комплекса, который расположится на горе Бессонова. Это будут два разных полноценных комплекса, где смогут отдохнуть гости и жители Сысерти, — рассказывает о деталях проекта Евгений Кононов, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family.

Курорт будет оборудован местами общественного питания. В проекте заложено место под пляжное кафе, ресторан, специальное детское кафе и большой детский ресторан, оборудованный в стилистике одного известного российского мультфильма.

Взрослым посетителям нового курорта «Баден-Баден» тоже будет чем себя развлечь. Комплекс оборудуют банями, которые можно посетить как в индивидуальном порядке, так и на групповых парениях. Также предусмотрено строительство крытых и открытых термальных бассейнов с различными водными аттракционами, гидромассажерами, каскадными водопадами и джакузи.

Отдыхать и зарабатывать

Инвесторам, желающим присоединиться к семье «Баден-Баден» и монетизировать увеличивающийся туристический поток в Сысерть, компания предлагает вложиться в апартаменты. На территории нового курорта на месте мебельной фабрики Baden Family построит апартаменты гостиничного типа. Их продажи уже начались. А на старте строительства недвижимость, как известно, дешевле.

Апартаменты можно использовать как личную резиденцию, так и для сдачи в аренду. Эту обязанность берет на себя управляющая компания «Баден-Баден». Инвестор просто получает постоянный поток прибыли. Доходность составляет в районе 12-19% и выше с учетом капитализации недвижимости. Бизнес-процессы по сдаче гостиничных номеров в аренду полностью нами отработаны и оптимизированы, — продолжает Евгений Кононов.

Апартаменты имеют различную планировку, их площадь варьируется от 24 м2 до 60 м2. Для любителей просторной недвижимости компания предлагает присмотреться к двухуровневым апартаментам. Продаются они с готовой дизайнерской отделкой, мебелью и техникой.

В зависимости от площади варьируется и стоимость апартаментов. Так, к примеру, апартаменты 31 м2, расположенные на втором этаже одного из корпусов, обойдутся инвестору в 7,9 млн руб. Окупятся они примерно через 5-6 лет, отмечают в Baden Family.

Подробнее ознакомиться с планировками и стоимостью апартаментов на термальном курорте «Баден-Баден» можно здесь.

Приобрести апартаменты можно в ипотеку (одобрение заявки поможет получить команда Baden Family) или в рассрочку. У компании есть широкая линейка предложений от долгосрочных с первоначальным взносом 30% до краткосрочных.

Компания Baden Family обладает грандиозным опытом в сфере туризма и гостеприимства. В настоящий момент мы запустили уже шесть термальных курортов в разных регионах России, а до 2027 г. планируем увеличить это число вдвое. Наши действующие курорты в Челябинске, Екатеринбурге и Реже — яркий пример сервиса высокого уровня. Этот опыт позволяет гарантировать единые стандарты сети приема и обслуживания гостей, — резюмирует Евгений Кононов.

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