Кто и как сегодня перестраивает Екатеринбург

К 300-летнему юбилею Екатеринбург заметно преобразился. Знаковые объекты, строящиеся в столице Урала сейчас, и трансформации, которые в ближайшие годы произойдут в городских районах — на DK.RU.

По итогам 2022 г. в Екатеринбурге построили 1,59 млн кв. м жилья — это исторический рекорд: еще несколько лет назад традиционным для города был показатель в миллион «квадратов». При этом темпы строительства жилья традиционно выше, чем скорость возведения инфраструктуры, прежде всего социальной и транспортной.

Генплан-2045

Согласно итогам Всероссийской переписи-2021, в Екатеринбурге живет 1,588 млн человек, а к 2045 г., как предполагается в Генплане развития города, население вырастет до 1,9 млн. чел. Любопытно, что еще в конце 2021 г. вице-мэр Рустам Галямов заявлял, что Екатеринбург может обрести официальный статус города с населением в два млн человек уже в 2030 г., то есть на 15 лет раньше.

Согласно Генплану-2045, объем жилого фонда должен увеличиться более чем в два раза: с 42 млн кв. м до 85,7 млн кв. м. То есть, на одного екатеринбуржца будет приходиться не 27,5 кв. м, как сейчас, а сразу 45 кв. м. Уральским девелоперам будет чем заняться.

Транспортная инфраструктура также должна претерпеть качественный скачок. Существенно вырастет роль трамваев в пассажирских перевозках: в проекте предусмотрены новые ветки в Академический (строится), Солнечный (проектируется), Новокольцовский, Завокзальный. Не исключается появление новых линий метрополитена, от Верх-Исетского района до ЖБИ и от Академического до Пионерского.

Однако последняя станция метро, Чкаловская, была открыта в Екатеринбурге в 2012 г. С тех пор все разговоры о строительстве второй ветки (ее хотели запустить к ЧМ-2018 по футболу) заканчивались ничем.

Без масштабных федеральных субсидий в строительстве метрополитена не обойтись, а при существующем дефиците бюджета государству предстоит «честно сказать, какие отрасли могут и должны развиваться самостоятельно», подчеркнул министр экономразвития Максим Решетников на «Петербургском международном экономическом форуме» в 2023.

Транспорт в отстающих

Впрочем, нельзя сказать, что наземный общественный транспорт в Екатеринбурге не развивают совсем. После 2014 г. мэрия начала закупать полноразмерные автобусы, и автобусный парк был обновлен на 70%. Кроме того, в 2023 г. в Екатеринбург должны поставить 45 троллейбусов с удлиненным автономным ходом, а в прошлом году мэр Алексей Орлов обещал закупить у «Уралтрансмаша» 10 трехсекционных трамваев к юбилею города. Правда, по словам вице-мэра Дмитрия Ноженко, по состоянию на 2022 г. нужно было заменить 387 трамвайных вагонов и 178 троллейбусов. Средний возраст троллейбусов в городе в прошлом году составлял 24 года, а трамваев — и вовсе 36 лет.

В качестве определенной альтернативы подземке в городе разрабатывают проект наземного метро, который станет транспортным каркасом Екатеринбургской агломерации. Согласно замыслу, он свяжет отдаленные районы и города-спутники между собой и с центром Екатеринбурга. Это совместный проект со Свердловской областной железной дорогой, он оценивается более чем в 100 млрд руб. Учитывая этот нюанс, точные сроки реализации пока не обсуждают.

Строительные перекосы

Львиная доля жилья в Екатеринбурге строится в юго-западной части города: помимо Академического, это Широкая речка, Краснолесье, Солнечный, бывший Цыганский поселок вдоль ул. Шаумяна, бывший частный сектор вдоль ул. Амундсена и Московской, микрорайон Юг-Центр. Впрочем, новостроек хватает и в других местах.

Рассмотрим, как развиваются разные районы Екатеринбурга: какая инфраструктура там уже есть, что появится в ближайшие годы, кто застраивает разные локации, и какое жилье предлагают девелоперы.

Академический район

В 2021 г. Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга. В его состав также вошли Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. Численность населения Академического по состоянию на 1 января 2022 г. составила 125 тыс. человек. Прогнозируется, что к 2035 г. показатель вырастет до 225 тыс.

Инфраструктура. Трамвайная линия. Запустить трамвай в Академический обещали еще в 2012 г., сроки не раз переносили, но в ноябре 2021 г. линию все же начали строить. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб., общая протяженность трамвайных путей составит 19,3 км (включая строительство новых и реконструкцию существующих).

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в апреле пообещал завершить первый этап работ к ноябрю 2023 г.: новая линия длиной 4,4 км будет соединена с действующей сетью возле трамвайного кольца на ул. Волгоградской.

Сейчас в горадминистрации работают над закупкой подвижного состава. Предполагается, что для этого будет использована концессионная схема.

На следующем этапе линию продлят до ул. Татищева. После этого трамвайное сообщение начнут развивать внутри самого Академического.

Преображенский парк. В 2021 г. парк победил в федеральном конкурсе по выбору общественного пространства для благоустройства, в 2022 г. там начались работы. Реконструкцию проводят в два этапа, первый уже завершился и обошелся в 175,4 млн руб. Обе очереди обойдутся в 250 млн руб.

Образовательные учреждения. Образовательный центр, открытый в 2022 г., — школа № 31 и школа № 123. Их вместимость составляет более 2,5 тыс. школьных и 200 дошкольных мест. Кроме того, на территории застройки «РСГ-Академическое» функционируют школы №16, №19, №23, №79. Кроме того, еще одно образовательное учреждение строится в квартале «Спутник», другое — в стадии проектирования.

Дворец дзюдо. Открыт в апреле 2023 г. Его площадь почти 17 тыс. кв. м, объект может принимать до 2 тыс. человек. Новый комплекс задумывался как площадка для тренировок и соревнований по разным видам единоборств для профессиональных спортсменов и любителей.

Академия тенниса «Гринвич» построена учредителями одноименного ТРЦ.

Планы. Здание администрации Академического района. К его строительству планировали приступить в 2022 г. Расходы оценивались в 400 млн руб. Из-за роста цен проект решили пересмотреть: здания придется уменьшить.

Медицинский и ИТ-кластеры. Гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов анонсировал развитие района по принципу наукограда. В его основе будут научные институты, ИТ-кластер компании «СКБ Контур» на пять тыс. инновационных рабочих мест, а также медицинский кластер на 15 тыс. рабочих мест.

Жилье. Основной застройщик и основатель Академического — «РСГ-Академическое». Но в районе возводят жилье и другие местные и федеральные игроки: «Атомстройкомплекс», «Брусника», «Девелопмент Юг», «Прогресс» и т.д.

«РСГ-Академическое» строит несколько кварталов: «Школьный», «Близкий», Eleven, «Спутник 1» и другие. В каждом проекте — двор без машин с игровыми и спортивными площадками. Продуманные планировки квартир с разными вариантами остекления: система «французских панорамных балконов», ленточное остекление, открытые балконы, панорамные лоджии.

Застройщик делает ставку на безопасность (весь район находится под видеонаблюдением) и энергоэффективность.

Дом на ул. Мехренцева, 36 от «РСГ-Академическое» победил во всероссийском конкурсе «Энергоэффективное ЖКХ» в номинации «Лучший построенный энергоэффективный дом». В будущем в Академическом планируется построить дом с солнечными панелями на фасаде.

ЖК Amundsen от компании «Прогресс», начало строительства — лето 2022 г. Большой комплекс, в основе концепции которого формат пятизвездочных отелей. Заявленная фишка — огромный двор-парк с разными зонами отдыха и даже рукотворной рекой.

Квартал «А+» от краснодарской компании «Девелопмент Юг». Девелопер обещает, что в проекте будет повышенный уровень шумоизоляции — 57-58 Дб и высокие теплоизоляционные показатели. Предлагается более 60 вариантов планировок.

ЖК Nova Park в районе Широкая речка. Девелопер — «Атомстройкомплекс». В квартале сделан упор на экологичность: усиленная очистка воды, свежий воздух за счет продуманной системы вентиляции. Во дворе — взрослые ели, липы и рябины.

ЖК «Мичуринский» — малоэтажный район, который строит компания ЛСР. Там нет домов выше девяти этажей, на окраине «Мичуринского» расположены лес и озеро. В районе построен первый в Екатеринбурге образовательный центр, в коотром объединены школа и детский сад.

Верх-Исетский район

Второй по площади район Екатеринбурга, который включает в себя основную часть городского пруда и Верх-Исетского водохранилища. Еще 10 лет назад на берегу «визовского моря» планировали провести всемирную выставку ЭКСПО, но заявка Екатеринбурга не выиграла в конкурсе, и территорию передали под строительство жилья. Активно застраивается также территория так называемого Цыганского поселка — частный сектор между ул. Металлургов, Репина и Викулова.

Инфраструктура. Синара-центр — один из крупнейших общественно-деловых и культурно-выставочных центров Урала. Открыт в 2019 г. в архитектурном ансамбле XIX в. — зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Реконструкцию провела компания «Синара Девелопмент», инвестиции в строительство составили около двух млрд руб. Сейчас там расположены галерея «Синара Арт», концертный зал, лектории и рестораны.

Парк XXII съезда. Реконструирован в 2021 г., там обновили центральную аллею, обустроили беговые дорожки с резиновым покрытием и площадки для активного времяпрепровождения, установили новое освещение.

Вторая очередь ТРЦ «Мега». К работам приступили в 2020 г. Предполагалось, что площади ТРЦ увеличатся на 30%, в новом здании откроется кинотеатр, детская площадка, комьюнити-центр и большой фуд-корт. Инвестиции оценивались в пять млрд руб. Однако в конце 2021 г. стройка встала, а в прошлом году проект заморозили на неопределенный срок.

Планы. В июне 2023 г. мэрия выдала компании «Специализированный застройщик УГМК-Сити» разрешение на строительство 21-этажного офисного центра в квартале «Екатеринбург-Сити». Завершить проект планируется до конца 2025 г., объем инвестиций оценивается в шесть млрд руб.

Согласно обновленной концепции «Екатеринбург-Сити», за 10 лет «УГМК-Застройщик» планирует построить там пять небоскребов с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства.

Благоустройство набережной Верх-Исетского пруда. Концепцию обновленной набережной в прошлом году презентовало бюро Art House Studio. Она была подготовлена по заказу компании «Астра-Девелопмент», которая строит жилой квартал «Белый парус». Обновленная набережная протяженностью 730 м будет включать три пирса, 16 зон отдыха, детские площадки, спортивные зоны, кафе и магазины. Впрочем, совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга с первого раза проект не принял. Сколько инвестиций потребует проект и когда именно он будет реализован, пока не сообщалось.

Жилье. Центральная часть Верх-Исетского района считается одной из самых престижных локаций. ЖК «Нагорный» от «УГМК-Застройщик» — один из лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса (премия «Urban Awards»). В квартирах есть теплые лоджии, панорамные окна, многоуровневая система очистки воды, кирпичные стены. Собственная управляющая компания с консьерж-обслуживанием 24/7.

Жилой квартал «Белый парус» — проект компании «Астра» на берегу Верх-Исетского пруда. Сейчас сданы две очереди, всего же их будет восемь. Квартал займет 9,5 га. Застройщик заявляет, что использует элементы «умного дома», в частности, систему интеллектуального учета потребления ресурсов. Входные двери будут оборудованы умным замком, который позволит попадать в квартиру пятью независимыми способами.

«Зеленый остров» — масштабный проект среди лесного массива около акватории Верх-Исетского пруда. На территории в 14 га компания ЛСР построит 19 домов высотой от 16 до 25 этажей.

ЖК «Русь» от «TEN Девелопмент» — 10 домов переменной этажности. Девелопер подчеркивает, что тщательно продумывает планировки в своих проектах, сочетая эргономику и простор.

Железнодорожный район

На фоне остальных районов Железнодорожный выглядит несколько обделенным мегапроектами. Но в последние годы идет большая реновация Завокзального микрорайона: там планируют построить порядка двух млн кв. м жилья на месте старых промзон. Дома на этой территории уже строят ГК «Пик» и компания «Ривьера-Инвест». Единая концепция территории включает не только Завокзальный, но и «Товарный двор», который будет застраивать «Синара Девелопмент», и железнодорожный вокзал.

Девелоперы будут возводить дома и в других локациях: на территории бывшего «Виншампанкомбината» на Сортировке (проект компании «Гринвич») и бывшего молочного завода Danone в границах ул. Азина — Луначарского — Челюскинцев — Мамина-Сибиряка (ЛСР).

Жилье. В центральной части района строится или планируется несколько масштабных проектов.

ЖК «Макаровский» от «УГМК-Застройщик» на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода — «старший брат» «Нагорного» со схожей архитектурой. Проект не раз получал профессиональные награды.

«Екатерининский парк» — еще один большой проект редевелопмента, им занимается компания TEN.

Квартал «Депо» от «Брусники». Расположен на Старой Сортировке, на месте бывшего завода «Электротранс». Всего будет построено семь домов и детсад на 300 мест. Во дворах квартала впервые установят многофункциональные беседки-перголы. Там будет зона отдыха, небольшой коворкинг, кашпо для выращивания микрозелени и летняя кухня.

Кировский район

У района есть ряд важных преимуществ: там находится Уральский Федеральный университет с его огромной инфраструктурой и озеро Шарташ с лесопарком — одно из популярнейших мест для отдыха горожан. В северной части района строится транспортно-логистический центр «Уральский». Этот проект вызвал недовольство местных жителей.

В целом это сложившийся район, который в последние годы переживает реновацию. Так, у девелопера «Первостроитель», который развивает микрорайон Университетский, большие планы по реновации южной части Втузгородка, где сейчас располагаются промзоны (в границах ул. Малышева-Гагарина и железной дороги). Согласно концепции Главархитектуры, там должен возникнуть многофункциональный район с общественными пространствами и транспортом, высокотехнологичными рабочими местами и жильем. В частности, будут застроены кварталы вдоль улицы Вишневая.

Компаунд «Проспект Мира». Флагманский проект компании «Первостроитель». Застройщик делает упор на передовые инженерные технологии. В центре — общий двор с фонтаном.

ЖК «Каменные палатки» — большой проект квартальной застройки (16 секций) от «Гринвич — жилая недвижимость». Расположен рядом с одноименным парком и озером Шарташ.

Ленинский район

Самый компактный район города — всего 22,19 кв. км. Он почти в 10 раз меньше, чем Верх-Исетский, и в 17,5 раз меньше Чкаловского. В то же время именно в Ленинском районе расположена большая часть центра Екатеринбурга, в том числе Исторический сквер, здание городской администрации и другие знаковые объекты. В их числе — многофункциональная ледовая арена УГМК на месте снесенной в 2018 г. телебашни, строительство которой должны закончить до конца 2024 г.

Ледовая арена рассчитана на 12–15 тыс. зрителей, там смогут принимать соревнования по хоккею, фигурному катанию, баскетболу и другим видам спорта, проводить конгрессы и концерты. Инвестиции в ее строительство оценивались в 23 млрд руб.

В этом районе расположены многие из самых престижных домов города, например, клубные дома «Тихвин», «Ривьера» и «Кандинский». Рядом со вторым расположен недостроенный офисник «Корнеол», который выкупил девелопер «Брусника» почти за 1 млрд руб. Компания разберет недострой и построит там новое жилье. Недалеко находится и штаб-квартира РМК, возведенная по проекту знаменитого архитектора Нормана Фостера. В народе звание прозвали «ананасом» за характерную форму остекления.

Жилье. Клубный дом «Ривьера» — один из самых дорогих и престижных жилых проектов, реализованных в Екатеринбурге в последние 10 лет. В доме 10 этажей и 238 квартир. Первый этаж общедоступный, там находятся кафе, велнес-центр и салоны красоты. Воспользоваться лифтом можно только при наличии электронного ключа. Для жильцов пентхаусов предусмотрена система контроля доступа на этаж.

Активно застраивается часть района на границе центра, Автовокзала и Юго-Запада.

«Парк Столиц» — большой жилой квартал бизнес-класса, который строит «Атлас Девелопмент». Застройщик сделал ставку на инфраструктурное наполнение и технологии «умного дома». Например, в мобильное приложение внедрили функции управления подачей воды и оплаты коммунальных услуг.

Октябрьский район

Драйвером развития района за последние пять лет во многом стала Универсиада — Международный фестиваль университетского спорта. Генподрядчиком выступает «Синара-Девелопмент». Для спортсменов-студентов возвели целый жилой квартал (так называемая деревня Универсиады, ее строит ЛСР). После фестиваля там разместят общежития УрФУ. Рядом «Атомстройкомплекс» построил Дворец водных видов спорта: объект обошелся в 10 млрд руб. Он вмещает 5,2 тыс. зрителей, длина тренировочных и демонстрационных бассейнов — по 50 м.

В Новокольцовском собираются строить медицинский и общественный центр, учебные корпуса Института экономики и управления и Института информационных технологий УрФУ, специализированный учебно-научный центр с учебными корпусами и общежитиями, а также производственно-логистический кластер.

Через Новокольцовский должна пройти одна из веток будущего наземного метро. Протяженность маршрута составит 31 км, из них более семи километров путей только предстоит возвести.

Планы. На месте снесенной в 2021 г. гостиницы «Дели» построят трехэтажный торгово-офисный центр с гастрорынком. Детали проекта пока неизвестны.

На базе железнодорожной станции Шарташ предполагается создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который в перспективе сможет разгрузить железнодорожный вокзал Екатеринбурга.

Жилье. «Новокольцовский» район построят рядом с комплексом объектов для международных спортивных соревнований. Всего на площади 82,6 га будет возведено 600 тыс. кв. м жилья для 20 тыс. человек. Первые дома уже строят.

«Clever Park» — бизнес-проект рядом с ЦПКиО. Восемь домов по берегам Исети с 2200 квартир. Девелопер разработал мобильное приложение Clever Service, в котором можно найти информацию о коммунальных счетах и заплатить по ним, заказать услуги электрика или сантехника, а также наблюдать за ребенком на детской площадке через подключенные камеры.

Орджоникидзевский район

Инфраструктура. 1 июня 2023 г. после почти двухлетней реконструкции открылся обновленный стадион «Калининец». На территории большого спорткомплекса находятся бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион, где можно заниматься всеми видами легкой атлетики. Как заявлялось, реконструкция стадиона стоила 2,43 млрд руб., конкурс выиграла структура ГК «Астра».

ТРЦ Veer mall — крупнейший торговый центр Екатеринбурга после «Гринвича» был открыт в июне 2021 г. Общая торговая площадь — 167 тыс. кв. м. Размер инвестиций в строительство оценивали в 10 млрд руб. .Бенефициар ТРЦ — совладелец и бывший гендиректор УГМК Андрей Козицын. Он реализовали проект в партнерстве с «Газпромбанком». ТРЦ рассчитан на 150 магазинов и 20 ресторанов и кафе.

Трамвай в Верхнюю Пышму запущен в августе 2022 г. На строительство было направлено около 6 млрд руб. Протяженность маршрута составляет 8,6 км.

Жилье. «Изумрудный бор» — крупнейший жилой проект «УГМК-Застройщик». Это 13 кварталов общей площадью 124,9 га. Как и в других проектах компании, есть собственная управляющая компания и круглосуточная служба мониторинга.

«Северное сияние» от «Атомстройкомплекса». Девелопер возводит уже седьмую очередь ЖК. Из фишек можно отметить профессиональную систему доступа, которая работает по принципу «своего маршрута». Каждый резидент дома имеет BLE-метку, которая контролирует доступы. BLE-метка может быть в виде брелока или устанавливается через приложение на смартфоне. Чтобы открыть дверь, обладателю метки не нужны ключи.

Чкаловский район

Инфраструктура. ЕКАД: кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга замкнули в сентябре 2022 г., спустя 30 лет после начала строительства. Возведение третьего участка южного полукольца началось в 2019-м. Изначально работы планировалось завершить до декабря 2024 г., но успели на два года раньше. Строительство обошлось более чем в 9 млрд руб.

Центр художественной и эстетической гимнастики в Солнечном открылся в начале 2023 г. Объект будет задействован в Международном фестивале университетского спорта, а затем там начнут работу кружки и секции.

Планы. «Золотой» автовокзал, который объединит торговый центр и транспортно-пересадочный узел, — проект владельцев ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» Константина Погребинского и Игоря Заводовского. Его строительство началось в 2020 г., работы планировалось закончить до конца 2023 г. Площадь комплекса составит 308 тыс. кв. м, инвестиции оценивались в $400 млн. Но из-за текущей экономической ситуации сроки открытия сдвинулись на конец 2025 г..

Жилье. Жилой район «Солнечный» — масштабный проект на юге города, который начинал девелопер «Форум-групп», а сейчас развивает ГК «Эталон». В «Солнечном» построят более 1,5 млн кв. м недвижимости. Район отличается небольшой по меркам Екатеринбурга высотностью зданий (от 9 до 16 этажей), европейским подходом к застройке и современными архитектурными решениями.

«Квартал Федерация» — жилой квартал рядом с Южным автовокзалом, который строит Prospect Group. Проектом предусмотрена высотная доминанта: высота центральной секции составляет 133 м.

Фото: рендеры проектов