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Уровень просрочки по кредитным картам в России достиг дна

Уровень просрочки по кредитным картам в России достиг дна
Иллюстрация: ria.ru

Объем просроченной задолженности по выданным российскими банками кредитным картам в мае увеличился более чем на 9%, до 225 млрд руб. Это максимум с октября 2022 г.

#НОВОСТИ

В мае уровень просрочки по кредитным картам достиг исторического максимума, составив 225 млрд руб., или 12% от портфеля, пишет Коммерсантъ.  В количественном выражении просрочено почти 6% от числа всех выданных кредитных карт, следует из данных БКИ. Это максимум с октября 2022 г. При этом в мае российские банки выдали еще  2,105 млн кредиток на общую сумму 194,33 млрд руб. Темпы роста просрочки впервые с начала 2023 г. превысили темпы увеличения портфеля (+3,4%). 

Это новая ситуация для рынка кредитных карт, отметил гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин:

Вслед за ней можно предположить, что банки могут начать корректировать кредитные политики, и в первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс.

Управляющий директор НКР Михаил Доронкин считает, что увеличение проблемных ссуд свидетельствует скорее о постепенном вызревании проблем по ранее выданным картам:

Новые выдачи вполне могут вести себя достаточно адекватно с точки зрения риск-политик банков. К тому же для кредитных карт в целом характерен более высокий уровень просрочки. В категорию проблемных начали уходить кредитные карты, которые выдавались в кризисный период 2022 года и закрывали неудовлетворенный спрос на кредиты наличными.

В Промсвязьбанке подтвердили, что число выданных кредитных карт в мае увеличилось на 20% в годовом выражении, а в июне — на 15%. Средний выданный лимит по картам в мае вырос на 20%. «Кредитное качество портфеля остается стабильным. Многие заемщики стремятся уложиться в беспроцентный период», — заверили в банке. В Росбанке также заявили, что «структура портфеля кредитных карт сбалансирована», роста просрочки не наблюдается. Показатели выдачи карт в мае, «даже с учетом сезонности и майских праздников, <...> сопоставимы, к примеру, с февралем 2023 г.», заявила руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубенко.

В марте банки перестали охотно выдавать крупные кредиты. Участники рынка больше не спешат кредитовать на крупные суммы, выдачи потребительских займов оказались заметно ниже, чем годом ранее, рассказывал ранее DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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