Carlsberg договорилась о продаже своего бизнеса в России

Датский пивоваренный гигант не раскрывает покупателя российских активов, но подчеркивает, что сделка была очень сложной и сроки ее завершения остаются неопределенными.

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, сообщила компания. Ее главным активом является пивоваренная компания «Балтика», у которой в стране восемь заводов. Carlsberg в России выпускает пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Tuborg, Holsten и другими.

Отделение российского бизнеса от остальной части Carlsberg Group было очень сложным и включало около 150 рабочих потоков по бизнес-функциям и более 150 млн датских крон инвестиций в пивоваренное оборудование и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России.

Компания подчеркивает, что сделка еще должна быть одобрена российскими регуляторами, в том числе правительственной комиссией. Согласно ее требованиям, уходящие с российского рынка иностранные инвесторы должны продавать активы с дисконтом 50%.

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Сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, подчеркнули в Carlsberg.