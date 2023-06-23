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Carlsberg договорилась о продаже своего бизнеса в России

Carlsberg договорилась о продаже своего бизнеса в России
Автор фото: Timothy Dykes. Иллюстрация: Unsplash.com

Датский пивоваренный гигант не раскрывает покупателя российских активов, но подчеркивает, что сделка была очень сложной и сроки ее завершения остаются неопределенными.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, сообщила компания. Ее главным активом является пивоваренная компания «Балтика», у которой в стране восемь заводов. Carlsberg в России выпускает пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Tuborg, Holsten и другими.

Отделение российского бизнеса от остальной части Carlsberg Group было очень сложным и включало около 150 рабочих потоков по бизнес-функциям и более 150 млн датских крон инвестиций в пивоваренное оборудование и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России.

Компания подчеркивает, что сделка еще должна быть одобрена российскими регуляторами, в том числе правительственной комиссией. Согласно ее требованиям, уходящие с российского рынка иностранные инвесторы должны продавать активы с дисконтом 50%.

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Сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, подчеркнули в Carlsberg.

Подписание соглашения о продаже российского бизнеса является очень важной вехой в чрезвычайно сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то, что это был длительный процесс, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая наших более чем 8000 сотрудников в России, — сказал главный исполнительный директор Carlsberg Циист Харт. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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