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«Бочкарев», «Жигулевское», «Охота»: Heineken продал активы в России

«Бочкарев», «Жигулевское», «Охота»: Heineken продал активы в России
Иллюстрация: pinterest.com

Прекращение продаж в России уже отразилось на финансовых показателях компании. Заводы, производящие пиво «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское» и т.д., пока продолжают работу.

#НОВОСТИ

Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на бизнес в России и уже обратился к российским регулирующим органам за одобрением сделки по продаже бизнеса. До получения ответа от регулятора концерн не может раскрывать иную информацию, в том числе о потенциальном покупателе:

Мы продолжаем работать над передачей права собственности на наш бизнес в России. Заявка была представлена на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями.

В России Heineken производит пиво под марками «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское», «Степан Разин», ПИТ, «Седой Урал», «Крепкое» и другие. Заводы, производящие эти напитки, продолжили работу, несмотря на решение концерна о сворачивании работы в России, однако экспорт произведенного за рубежом пива в Россию компания прекратила.

В марте 2022 г. концерн оценивал свои потери из-за ухода из России в €400 млн. Прекращение продажи продукции в России уже отразилось на финансовых показателях компании. 

В 2022 г. в России резко выросло производство настоек, джина и рома, а также слабоалкогольных напитков и игристых вин. Выпуск водки вырос гораздо меньше, но она занимает 75% рынка крепкого алкоголя, рассказывал DK.RU. Вероятно, в этом году производство алкоголя в России будет стабильным, а импорт продолжит восстанавливаться.

Автор: Андрей Широков
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