Обучение сегодня — это погружение в комьюнити. Где учиться дизайну в Екатеринбурге

Обучение дизайну, от графического до интерьерного, — в центре города, с сильнейшим погружением в практику и знаниями от ведущих экспертов столицы? В Екатеринбурге это стало реальностью.

Дефицит кадров во всех отраслях продолжает оставаться серьезной проблемой в России и на Урале. Не хватает и узких специалистов с техническими знаниями, и сотрудников с творческим мышлением и талантом создавать новое. Бороться с дефицитом грамотных дизайнеров, знакомых не только с теорией, но и с практикой, в Екатеринбурге решили своими силами.

Елена и Дмитрий Гринберги, работающие в сфере дизайна уже много лет и прекрасно знакомые со сложностями рынка, открыли в городе IDESIGN — школу практического дизайна.

Фото: Елена и Дмитрий Гринберги, личный архив

Супруги уже много лет связаны с миром дизайна — в Екатеринбурге работает их салон плитки и сантехники The Mains, мебельные салоны ICON и EICHHOLTZ by Mains — отсюда и понимание того, как работает рынок, какие специалисты ему нужны и каких экспертов не хватает. В 2022 г., с оттоком россиян в другие страны, дефицит кадров в мире дизайна стал еще заметнее — как в Свердловской области, так и в целом по стране.

Поняв, как остро отрасли необходимы люди, мы решили открыть свою школу. Для этого было все: понимание требований рынка и заказчиков, опыт работы в сфере, связи с лучшими преподавателями из вузов по всей стране, в том числе столичных, — рассказывает Елена Гринберг. — В обучении сделали упор на практику. Наши студенты не просто знакомятся с теорией, на протяжении всего обучения они практикуют. В итоге IDESIGN выпускает сильных специалистов, уже знакомых с потенциальными заказчиками, работодателями, коллегами. Они полностью погружены в комьюнити, четко знакомы с тенденциями рынка и понимают, как на нем работать и как зарабатывать.

IDESIGN работает в Екатеринбурге с осени 2022 г., за это время стало понятно, что формат обучения выбран максимально верно: будущие дизайнеры закрепляют теоретические знания на практике и уже с первых месяцев обучения погружены в процессы работы. Они видят, как мир дизайна работает изнутри, что позволяет максимально быстро вливаться в него.

Фото С.Крылова, школа IDESIGN

Кого и чему обучают в IDESIGN?

В IDESIGN обучают подростков-старшеклассников и взрослых людей, уже имеющих образование. Направления позволяют каждому выбрать свою сферу и максимально погрузиться в нее. Это:

дизайн интерьера;

декорирование (эти два направления курирует Ольга Розет , преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна, дизайнер и декоратор, искусствовед);

, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна, дизайнер и декоратор, искусствовед); графический дизайн;

ландшафтный дизайн;

дизайн одежды.

Подростки, кроме этих направлений, могут попробовать себя в рисовании комиксов и архитектуре. Занятия проходят в будни по вечерам и в выходные, в финале школьники презентуют проект.

Фото С.Крылова, школа IDESIGN

Это прекрасная проба профессии для старшеклассника. Понять, близко ли то или иное направление, стоит ли делать его своей специализацией, очень важно, ведь время так ценно. Кроме того, курсы способствуют общему развитию школьника, улучшают его эстетическое восприятие, учат видеть прекрасное и создавать его вокруг себя.

Профессиональные курсы для взрослых рассчитаны на два года. Они также завершаются сдачей дипломного проекта, выпускники получают диплом гособразца о переквалификации и могут устраиваться на работу в лучшие бюро страны или открывать частную практику. В IDESIGN подчеркивают: упор в обучении сделан именно на практику, в школе студентам предлагают обучение по максимально актуальным направлениям.

— Мир дизайна очень подвижен, в нем все постоянно меняется. Например, еще десять лет назад никто не знал, кто такой графический дизайнер, а сейчас на этих специалистов огромный спрос на рынке. Также у нас можно обучиться декорированию. Это принципиально новое направление, которое набирает обороты с огромной скоростью. Декораторы — эксперты, которые помогают оперативно преобразить помещение, сделать его красивым, уютным, современным без капитального ремонта. В условиях сильного роста цен на ремонт люди хотят обновлять свои интерьеры быстро и просто, жить в комфорте, а не тратить сотни тысяч рублей и месяцы жизни на сложный ремонт. Спрос на услугу уже огромен, а специалистов пока — единицы, — рассказывают создатели школы.

Фото С.Крылова, школа IDESIGN

Преподаватели IDESIGN — дизайнеры-практики. Они развивают свои дизайн-студии, проектируют крупные объекты, создают уникальную архитектуру и делают лучшую рекламу в стране и мире.

Преподаватели IDESIGN: Анастасия Бауэр — архитектор, декоратор, стилист интерьеров и основатель архитектурного бюро BAUERHAUS. Максим Копалов — архитектор, дизайнер, руководитель проектной компании «Red Line», член Союза архитекторов России, член Ассоциации американского института архитектуры. Юлия Козлова — дизайнер интерьера, архитектор жилых и общественных зданий, преподаватель по интерьерному скетчингу. Анастасия Тетюева — стилист-имиджмейкер, имидж-коуч, социолог, член Лиги профессиональных имиджмейкеров России, преподаватель по стилю, аналитик трендов. Анастасия Лобова — психолог, эксперт по выбору профессии, член Ассоциации карьерных консультантов Урала, карьерный партнер УрГЭУ, РАНХиГС, УрФУ. Анна Ицкович — стилист конкурса «Миссис бизнес Екатеринбурга и Свердловской области 2022», резидент международного сообщества стилистов «Istylistcommunity», креативный директор команды Fashion Profit. Тамара Галеева — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ, заведующая сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств, член Международной ассоциации художественных критиков (AICA при UNESCO), заведующая лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, член Союза художников России. Надежда Маценко — арт-лектор, популяризатор изобразительного искусства, художник, автор ТГ-канала «Надежда в искусстве». Юлия Непокрытая — член Союза художников России, преподаватель живописи Свердловского художественного училища им. И. Д. Шадра. Алена Порошина — ландшафтный архитектор, директор компании «Эко Дизайн». Ольга Филиппова — архитектор, дизайнер интерьера, призер и дипломант профессиональных конкурсов «Евразийская премия», «Интерьер возможностей», «Лучший интерьер — национальная премия». Директор и владелец мастерской ООО »АМФОРА». Екатерина Хохлова — художник, дизайнер одежды, иллюстратор. Занимается кастомизацией текстиля. Разработала серию авторских интерьерных картин в сложной и уникальной технике.

Кроме знаний от сильнейших преподавателей и погружения в практику, студенты IDESIGN на все время обучения обеспечиваются всеми расходными материалами. Будущие дизайнеры оплачивают только стоимость выбранного курса, думать о том, сколько бумаги и карандашей разной твердости покупать, им не нужно — все предоставляет школа. Обучение проходит в здании Уральского центра развития дизайна на ул. Горького, 4А.

— Помещение мы собрали под наши задачи и принципы: открытые планировки, трансформируемые пространства. Отличное техническое оснащение, оборудованные мастерские, кафе, коворкинг. Именно так должны выглядеть сегодня образовательные центры, — подчеркиваел Елена Гринберг.

Фото С.Крылова, школа IDESIGN

Создатель пространства Ашот Карапетян так описывает проект:

Мы в самом сердце Уральского региона, у нас большое студенческое сообщество, к нам традиционно едут за знаниями со всего УрФО. Этот город — наш дом, в нем растут наши дети и развивается бизнес, здесь мы проводим выходные с друзьями, гуляем, любим, меняемся — живем. Школа IDESIGN — наше стремление делать Екатеринбург лучше каждый день.

Для тех, кто задумывается о переходе в мир дизайна, но пока не решается на смену профессии, в IDESIGN есть мастер-классы и краткосрочные курсы. Они дают возможность познакомиться со школой, понять, как организовано обучение. Для старшеклассников открыт городской летний клуб, в котором они погружаются в мир творчества и узнают, как применять знания и умения на практике.

Познакомиться с IDESIGN и узнать обо всех подробностях обучения можно, записавшись на бесплатную экскурсию, во время которой гостей знакомят с преподавателями и программами школы, ее интерьером и атмосферой.

Контакты школы:

Екатеринбург, ул. Горького, 4А, 2-й этаж;

тел.: +7 343 328 78 00

e-mail: sales.chief@idesign.school

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