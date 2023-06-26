Екатеринбург по доступности интернета обогнал Тель-Авив и Гонконг

Перед 300-летием города составлен рейтинг районов по уровню их «оптоволоконной заполненности». Лучше всего дела в Чкаловском и Верх-Исетском.

В Екатеринбурге построено более 3000 км линий связи, они охватывают 92% территории муниципалитета, горожанам доступен интернет со скоростью до 1 Гбит/с, а также услуги видеонаблюдения, интерактивного телевидения, умного дома и так далее. По данным компании «Ростелеком», в рейтинге оптических районов города первое место у Чкаловского, там связисты смонтировали уже более 600 километров магистралей. На втором месте оптического рейтинга Верх-Исетский район (560 км), третью строчку занял Ленинский (406 км), четвертую Академический (403 км), пятую Кировский (373 км), шестую Железнодорожный (342 км), седьмую Орджоникидзевский (311 км) район. Замыкает топ Октябрьский район, там смонтировано более 240 километров магистралей.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, ранее подчеркивал:

Интернет сейчас — одна из базовых услуг и потребностей населения. Наш город развивается, модернизируется, жители предъявляют высокие требования к качеству телеком-услуг и скорости интернета. Очень важно, что во всех районах Екатеринбурга есть оптические линии связи. Это один из ключей к комфорту, своевременной информированности и безопасности горожан.

Благодаря высокому охвату оптических линий связи Екатеринбург занимает 15 место в рейтинге городов с самым доступным интернетом. Индекс цифрового благополучия в уральской столице составляет 11,42. По этому показателю город обогнал Тель-Авив, Гонконг, Шанхай, Стамбул, Париж, Дубай и Нью-Йорк.

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