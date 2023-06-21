Екатеринбург ждет ответа по трамвайному вопросу от Москвы. Речь о 60 новых составах

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, проблем в закупе транспорта для города быть не должно, «нужно лишь чуть-чуть подождать».

В правительстве Свердловской области заявили, что работа над закупкой новых трамваев для Екатеринбурга вышла на финишную прямую. Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков рассказал, что сейчас сотрудники ведомства совместно с горадминистрацией рассматривают возможность приобретения современного состава для новой ветки в Академическом и других маршрутов, «наиболее востребованных горожанами».

Одним из важнейших моментов при оформлении заявок на финансирование является обоснование потребности в машинах, оценка эффекта удовлетворенности пассажиров. Эта работа завершена, есть обоснованное понимание крайней необходимости приобретения 60 новых трамваев, — рассказал Василий Старков.

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время выступления перед депутатами городской думы рассказал, что из региона в Москву была направлена заявка на закупку трамваев для областной столицы. Орлов добавил, что этот вопрос буквально накануне губернатор Евгений Куйвашев обсуждал с федеральным вице-премьером Дмитрием Григоренко, заявку предварительно одобрили.

Уверен, что не останемся один на один в вопросе обновления пассажирского транспорта, получение поддержки — это вопрос времени, нужно чуть-чуть подождать. Правительство России уделяет большое внимание обновлению парков общественного транспорта в муниципалитетах, для этого разрабатываются и запускаются в реализацию различные программы и инструменты поддержки, — подчеркнул областной министр транспорта.

Как писал DK.RU, с 1 августа в Екатеринбурге перестанут функционировать трамваи № 9, 12, 16 и 33, трамвай №8 объединят с №22, а 14-й — с 25-м. Вагоны с закрытых маршрутов будут направлены на другие рейсы. Таким образом чиновники мэрии рассчитывают сократить интервалы движения и улучшить транспортную связь между районами.

Трамвайную ветку из Академического строят с ноября 2021 г. Изначально планировалось, что работы завершатся в 2024 г., но власти настояли, чтобы ветку запустили в год празднования 300-летия Екатеринбурга. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб.